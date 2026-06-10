Piden 7 años de cárcel para un interno de Tenerife II que tenía droga en la celda

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado siete años de prisión y el pago de una multa de casi 2.000 euros a un interno de Tenerife II, al que se le encontraron 3,13 gramos de cocaína en forma de crack con una pureza de 93% y 8 gramos de resina de cannabis.

Las sustancias las ocultaba el acusado en su celda con el fin de distribuirlas entre los otros presos, de manera que podría haber obtenido 473 euros de beneficio.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, considera que se está ante un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, sin concurrir circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal.

Fecha del juicio

El juicio tendrá lugar el próximo 15 de junio en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y han sido llamados como testigos funcionarios de prisiones, el subdirector de Seguridad del Centro y peritos que analizaron las sustancias incautadas.

En la actualidad el reo se encuentra en libertad provisional al haber cumplido la anterior pena.