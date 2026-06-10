El absuelto por el crimen de Tabaiba, acusado de nuevo tras la orden de repetir el juicio

El hombre que quedó absuelto en el primer juicio por el crimen de Tabaiba, volverá a ser juzgado por un jurado popular por el mismo delito la próxima semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenara la repetición del juicio.

Tras los recursos presentados por Fiscalía y familiares del fallecido, el TSJC ordenó la devolución de la causa a la Audiencia Provincial para celebrar un nuevo juicio pero sólo en lo que respecta a la decisión sobre la absolución del nuevamente acusado.

El TSJC rechazó el veredicto al creer que la sentencia es correcta en cuanto a la culpabilidad del único condenado pero tiene dudas sobre la absolución y por ello obliga a realizar una nueva vista.

Solicitud de Fiscalía

La Fiscalía vuelve a solicitar 25 años de cárcel, el pago junto con el otro condenado a los familiares directos de 153.500 euros y los daños causados en un vehículos tasados en cerca de 2.000 euros.

Los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2023 cuando en un apartamento de la localidad de Tabaiba fue asesinado un hombre llamado Rubén, y de cuya muerte, según la sentencia, se considera autor intelectual a Toño, propietario del inmueble, quien se quitó la vida un día después de este hecho.

Un condenado y un absuelto

Por el asesinato de Rubén fue condenado José J. y quedó absuelto el ahora de nuevo acusado.

El TSJC justifica la anulación de parte del veredicto porque éste se basa "en unas premisas erróneas, con claro apartamiento de las máximas de experiencia y de la lógica valoración de la prueba".

La sentencia recurrida contiene una motivación "solo aparente, y en todo caso insuficiente e irracional, incurriendo en errores patentes, en cuanto que se da un vacío motivador del veredicto que vulnera el derecho a obtener una resolución fundada y motivada", indica el TSJC.

El jurado optó por la absolución de Antonio J. al considerar que su declaración, "introduce dudas razonables que hacen posible una explicación alternativa de los hechos que integran las evidencias presentadas durante el proceso".

La Audiencia en base al veredicto del jurado condenó a José J. a 24 años de cárcel y pagar 153.500 euros al padre del fallecido y ahora el TSJC anula de forma parcial el fallo en lo que se refiere a la absolución de Antonio J.

El Jurado se decantó por la absolución dado que no hay "absoluta certeza de que los mensajes de whatsapp encontrados en su móvil estén relacionados directamente con el plan de acabar con la vida" de la víctima.

Tampoco se le vio portando el arma, entra al edificio sin ocultarse y discute con Toño frente al inmueble tras el crimen dando la impresión de que se encontraba confundido por lo que acababa de presenciar.

El juez confesó en su fallo que tuvo "serias dificultades" para dar coherencia a estos argumentos "en apariencia lógicos", lo que el TSJC justifica porque la absolución "no resulta mínimamente razonable" e incurre en "errores patentes" y no ofrece una versión alternativa sino "opiniones, no pruebas".

El TSJC desmonta la alegación de que Toño le tendió una trampa al no existir respaldo probatorio alguno y chocar frontalmente con el hecho de que el crimen se cometió en la propia vivienda de éste y no en la del absuelto o en otro lugar.

"Carece de todo sentido y lógica que Toño, artífice y planificador del crimen, llevase al lugar del mismo, además de a José J., a una tercera persona,ajena al grave delito que había planeado", añade el alto tribunal canario.