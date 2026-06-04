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Tentativa de homicidio

La Fiscalía pide nueve años de cárcel por intentar matar a un hombre a puñaladas en Tenerife

La acusación pública reclama más de 70.000 euros de indemnización

Imagen de arcivo de un juicio celebrado en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Imagen de arcivo de un juicio celebrado en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

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Miguel Ángel Autero

Miguel Ángel Autero

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre será juzgado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa la próxima semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se le acusa de asestar a otro hombre cinco puñaladas y la Fiscalía solicita nueve años prisión y un multa de 70.200 euros. Además, interesa que se le imponga una pena de seis años de libertad vigilada tras concluir su estancia en la cárcel.

El acusado se encuentra en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos. Según el relato de los hechos en el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, el acusado llegó a las inmediaciones de un centro comercial en un coche y tras bajarse del mismo se encontró con la víctima con la que inició una acalorada discusión.

Durante la disputa verbal, el procesado esgrimió un cuchillo de 15 centímetros que llevaba consigo y presuntamente le asestó cuatro navajazos en la cabeza y uno más en el brazo izquierdo para huir a continuación de forma apresurada en el vehículo.

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Las heridas se concentraron en la región frontal nariz, mandíbula izquierda, en nervios de la cara que causaron una parálisis que aún continúa, lesiones que requirieron tratamiento médico quirúrgico, cirugía plástica incluida, medicación a lo largo de 34 días impeditivos y un perjuicio estético calificado de importante.

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