Un migrante revela que identificó por error a los acusados de guiar un cayuco a Tenerife por una mala traducción

"Fue un error; no sabía que señalaba a compatriotas que irían a la cárcel". "No hablo muy bien wolof, pero esa era la lengua en la que me hablaba una traductora en la comisaría" del Cuerpo Nacional de Policía de Playa de las Américas. "Me pusieron delante muchas fotos agrupadas en hojas de papel, y entendí que me preguntaba que debía reconocer a los compañeros que conocía del viaje en el cayuco, así que señalé a mis compatriotas, a los que se sentaban a mi alrededor". Esta es parte de la declaración de uno de los migrantes que ayer fueron citados como testigos en el juicio que se sigue en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra cuatro migrantes a los que la Fiscalía acusa de ser los patrones de un cayuco que llegó el pasado 4 de abril de 2025 al muelle de Los Cristianos tras zarpar desde las costas de Senegal y Gambia diez días antes.

Ese testimonio, junto con el de otros migrantes que formaban parte de esa expedición, sirvió hace un año para que la Policía señalara a los cuatro subsaharianos que ahora se sientan en el banquillo de los acusados como los patrones que guiaron el cayuco desde el continente africano a Canarias. La Fiscalía solicita que se les imponga una condena de 22 años de prisión en total (cinco años y seis meses de cárcel para cada uno de ellos) como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad agravada, y otro de lesiones por imprudencia grave. Los cuatro extranjeros se encuentran en prisión preventiva pocos días después de su llegada a la isla, tras ser reconocidos por este y otros compatriotas en un grupo de fotografías mostradas por agentes de la Policía Nacional.

Uno de los subsaharianos relata que "sentía pánico" de morir ahogado en el mar

Este testigo reveló ayer, durante la vista oral, que "no sabía que haberles señalado suponía que irían a la cárcel". "No hablo muy bien wolof, y entendí que la traductora me preguntaba si reconocía en las fotos a jóvenes que llegaron a Tenerife conmigo en el cayuco", subrayó. Ese testimonio evidenció que, al menos en su caso, hace algo más de un año había señalado por error en fotografías facilitadas por la Policía a quienes ahora se sientan en el banquillo. "No llevaban el timón, ni repartían comida, ni organizaron el viaje, eran las personas que se sentaron cerca de mí en el cayuco", aseveró.

Durante diez días de travesía, el grupo de 68 personas rezaba por llegar a las costas de unos peñascos que saben que son la puerta sur de entrada a la Unión Europea a pesar de estar más próximas a África que al continente europeo. "Muchos enfermamos durante el viaje; me mareaba, comíamos poco y tenía pánico a no llegar a Canarias, que muriéramos ahogados en el mar", recordó este testigo a preguntas de las partes. El joven, que después de un año de estancia en España ya habla castellano con cierta soltura, afirmó que se embarcó en el cayuco por un amigo que le dijo que pronto zarparía un cayuco hacia Canarias. Tras reunir algo de dinero y pagar a los organizadores de la expedición unos 400.000 francos CFA (unos 600 euros al cambio), él y otros 67 subsaharianos se adentraron en el océano rumbo a Canarias.

La abogada de la defensa, Sara Rodríguez, sostiene que los acusados son migrantes que embarcaron en el cayuco, y añaden que los testimonios de ocho integrantes de la expedición, de los que algunos de ellos se desdijeron a posteriori, no puede ser una prueba de cargo con peso para condenarlos.