Absuelto un matrimonio acusado de quedarse con el dinero y la casa de una anciana en Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un matrimonio que cuidaba a una anciana de los delitos de estafa y apropiación indebida, al considerar que no existen pruebas suficientes y tras valorar el testimonio de un notario, quien ratificó que la mujer estaba plenamente consciente cuando realizó la donación.

La fallecida otorgó a favor de la procesada un poder general para administrar sus bienes y, con este fin, el 22 de octubre de 2022, el notario se desplazó a su domicilio, donde se firmó una escritura de venta de la vivienda situada en El Cardonal, en La Laguna, a favor del marido por 50.000 euros, además de la entrega de 49.500 euros a la esposa.

La mujer, que murió en junio de 2023, había sido condenada en 2015 como autora de un delito de estafa tras vender la vivienda en la que residía, incluida la parte que era propiedad de su hijo, cuyo uso había sido previamente atribuido a la esposa, cuñada de la anciana y ahora denunciante.

Los familiares creían que se repetía una operación similar de venta de la casa, que habría sido realizada "influida y manipulada" por el matrimonio que posteriormente recibió la herencia.

No está acreditado

La Audiencia considera que no ha quedado "en modo alguno acreditado" que la cuidadora de la mujer, primero en el domicilio de esta y después en el suyo propio, hubiera intervenido en la operación de venta.

En el momento de la donación, la mujer tenía 94 años y, al no estar vivo el comprador, la Sala señala la falta de aclaración sobre las circunstancias de la compra o su negociación, así como sobre una posible intervención de los encausados.

Las declaraciones de los denunciantes y de otros familiares confirmaron la existencia de distanciamiento y malas relaciones entre ellos, mientras que el notario certificó que, pese a su avanzada edad, la anciana conservaba sus facultades mentales y comprendía el alcance del poder otorgado.

Durante su declaración, este testigo negó tener constancia de la intervención de los acusados en la operación de venta o en la firma de la escritura realizada en su presencia.

Mala relación con la familia

El notario también ratificó que la mujer insistía en que no deseaba que ningún familiar acudiera a su entierro y que las cenizas fueran entregadas a la acusada, a quien afirmaba haber donado en vida todos sus enseres personales y haber vendido sus propiedades.

Tampoco se pudo demostrar que el comprador fallecido perteneciera al círculo de los acusados, quienes, según la acusación, lo habrían elegido para apropiarse de la vivienda, ni que se apropiaran del dinero de la mujer, en concreto de los 50.000 euros abonados entonces.

La cuidadora aseguró que fue la anciana quien insistió voluntariamente en donarle el dinero e incluso pidió que se destinara a pagar un viaje de su hijo, saldar algunas deudas y realizar reformas.

La Audiencia coincide en que "este tipo de transferencias de efectivo, en particular cuando no están claramente documentadas y realizadas por una persona de edad tan avanzada en los últimos días de vida, generan inevitablemente dudas y sospechas", aunque considera que no constituyen prueba suficiente de delito.

La acusación particular, que representaba a los familiares, solicitó para cada uno de los acusados una pena de seis años de prisión y una multa de 7.200 euros por estafa, además de otros seis años por apropiación indebida y la indemnización que se estimara conveniente.

El Ministerio Fiscal, sin embargo, sostuvo en sus conclusiones finales que no existía delito alguno.