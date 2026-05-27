Piden tres años y nueve meses de prisión por intentar introducir droga en Tenerife II tras un permiso
En total, le encontraron 44,5 gramos de cannabis y 8 de cocaína, por lo que podría haber obtenido 800 euros de beneficio
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado tres años y nueve meses de prisión para un preso de Tenerife II al que acusa de presuntamente intentar introducir en el recinto carcelario 44,5 gramos de cannabis y 8 de cocaína, tras haber disfrutado de un permiso.
El acusado al regresar al Centro Penitenciario fue sometido a pruebas radiológicas al objeto de verificar si portaba dentro de su organismo algún tipo de sustancia estupefaciente para introducir y vender en la cárcel, tal y como finalmente se demostró, señala el escrito fiscal.
Las pruebas fueron debidamente autorizadas judicialmente por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y tras el resultado se verificó que el acusado portaba en su interior un cuerpo extraño, que tras su expulsión y análisis resultó ser 44,5 gramos de cannabis y 8 de cocaína con una pureza del 92 y 84 %.
En cuanto a la primera sustancia se calcula que el valor en el mercado negro sería de 298 euros, a razón de 7 el gramo y casi quinientas la segunda por lo que el Ministerio Público calcula que hubiese obtenido unos 800 euros de beneficio.
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