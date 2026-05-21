Narcotráfico
A juicio por introducir en Tenerife más de 1.400 kilos de hachís en una zódiac
El alijo hubiera tenido un precio de 2,6 millones de euros en el mercado ilícito
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide seis años de prisión para cada uno de los dos acusados por un delito contra la salud pública después de que fueran sorprendidos a bordo de una embarcación neumática con 1.418,21 kilos de hachís repartidos en 49 fardos. Será la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la que juzgue este caso el próximo martes.
Según el escrito de acusación, los dos hombres, mayores de edad, de nacionalidad marroquí, indocumentados y sin antecedentes penales, fueron localizados por agentes policiales en una embarcación neumática encallada a escasos metros de la orilla. El Ministerio Público sostiene que ambos habían conducido la zódiac desde un lugar no determinado hasta el punto de aprehensión con el objetivo exclusivo de transportar la droga y alijar en ese lugar de la costa, donde otras personas debían recogerla.
La Fiscalía afirma que la sustancia intervenida estaba destinada a su distribución a terceras personas y valora el hachís en 2.651.660 euros en el mercado ilícito. Los hechos son considerados constitutivos de un delito contra la salud pública, con las agravantes por la notoria importancia de la cantidad incautada de sustancias estupefacientes y por el uso de una embarcación como método para la introducción de las drogas en la Isla.
Además de los seis años de cárcel para cada uno de los dos acusados, el Fiscal solicita también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena así como el pago de las costas del procedimiento. También solicita el comiso y destrucción de la droga cuando la sentencia sea firme, así como la intervención de los dos teléfonos móviles que les fueron intervenidos el día de las detenciones. En un principio, no se ha solicitado ninguna cantidad de multa por la comisión del delito.
Suscríbete para seguir leyendo
- La acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por prevaricación
- Carlos Tarife reabre el debate sobre el Carnaval de Santa Cruz y pide celebrarlo íntegramente en la calle
- Cobra 15 millones y no hace la obra: El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar el 60% de Abades
- El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente
- Dávila responde a los memes de la Pasarela Peatonal de Padre Anchieta: 'Los trayectos peatonales se reducen un 10%
- Otra histórica terraza de Santa Cruz de Tenerife que busca nuevo dueño: el Ayuntamiento licita el quiosco Numancia
- El Gobierno de Canarias da el último paso para la carretera que Santa Cruz de Tenerife espera desde hace 30 años
- Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico