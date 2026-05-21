A juicio por introducir en Tenerife más de 1.400 kilos de hachís en una zódiac

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide seis años de prisión para cada uno de los dos acusados por un delito contra la salud pública después de que fueran sorprendidos a bordo de una embarcación neumática con 1.418,21 kilos de hachís repartidos en 49 fardos. Será la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la que juzgue este caso el próximo martes.

Según el escrito de acusación, los dos hombres, mayores de edad, de nacionalidad marroquí, indocumentados y sin antecedentes penales, fueron localizados por agentes policiales en una embarcación neumática encallada a escasos metros de la orilla. El Ministerio Público sostiene que ambos habían conducido la zódiac desde un lugar no determinado hasta el punto de aprehensión con el objetivo exclusivo de transportar la droga y alijar en ese lugar de la costa, donde otras personas debían recogerla.

La Fiscalía afirma que la sustancia intervenida estaba destinada a su distribución a terceras personas y valora el hachís en 2.651.660 euros en el mercado ilícito. Los hechos son considerados constitutivos de un delito contra la salud pública, con las agravantes por la notoria importancia de la cantidad incautada de sustancias estupefacientes y por el uso de una embarcación como método para la introducción de las drogas en la Isla.

Además de los seis años de cárcel para cada uno de los dos acusados, el Fiscal solicita también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena así como el pago de las costas del procedimiento. También solicita el comiso y destrucción de la droga cuando la sentencia sea firme, así como la intervención de los dos teléfonos móviles que les fueron intervenidos el día de las detenciones. En un principio, no se ha solicitado ninguna cantidad de multa por la comisión del delito.