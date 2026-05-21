Un joven afronta 24 años de cárcel por secuestrar a su exnovia e intentar asesinar a un conocido bailarín en Tenerife

La Fiscalía solicita 24 años de prisión para un hombre acusado de intentar asesinar a un joven de 27 años, bailarín profesional de bachata, Carlos Redondo, a quien presuntamente apuñaló tras interceptar en la autopista del sur de Tenerife (TF-1) el vehículo en el que circulaba junto a la expareja del procesado, de 21 años. Además, el Ministerio Público atribuye al acusado delitos de detención ilegal, lesiones en el ámbito de la violencia de género, amenazas graves, conducción temeraria y carecer del permiso de conducir, e injurias o vejaciones. Está previsto que el juicio se celebre en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el próximo 25 de mayo.

El secuestro de la mujer y el intento de asesinato ocurrió durante la madrugada del 24 de diciembre de 2023, pasadas las 03:30 horas. El hombre que se sentará en el banquillo el próximo lunes había coincidido con las víctimas poco antes en una discoteca y, luego, los localizó en la autopista y los persiguió.

El Ministerio Público señala que el procesado y la mujer habían mantenido una relación sentimental de unos cuatro años y, aunque habían roto, el presunto agresor no lo aceptaba. El acusado, de 26 años, natural de República Dominicana, permanece en prisión preventiva desde entonces y cuenta con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia por conducir sin permiso.

El acusado, tras ver a su expareja acompañada por Redondo en la discoteca, le envió mensajes insultantes y humillantes por WhatsApp. Quería ejercer tal grado de control sobre ella, que antes de la persecución había colocado un teléfono móvil en el depósito de gasolina del coche de ella para conocer donde estaba ella en todo momento.

Cuando el vehículo de la mujer circulaba por la TF-1, (ella como copiloto y el bailarín al volante), el acusado los adelantó a una velocidad superior a la permitida y frenó bruscamente delante de ellos, lo que provocó una colisión y que quedaran detenidos en la autopista, en el kilómetro 30 y en sentido a Santa Cruz de Tenerife. El acusado bajó de su vehículo con una navaja y se dirigió al conductor del otro coche. La acusación pública mantiene que el agresor actuó con "intención de acabar con la vida" del otro joven y le asestó al menos dos puñaladas: una en el abdomen, que le afectó a la región cardíaca con derrame pericárdico, una herida que supuso riesgo vital; la segunda herida perforó el hombro izquierdo.

Se le atribuyen también delitos de detención ilegal, lesiones en el ámbito de la violencia de género y conducción temeraria

Carlos Redondo precisó tratamiento médico y quirúrgico, permaneció hospitalizado y pasó por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tardó 155 días en curar, siete de ellos ingresado y tres en la UCI. Como secuelas, le quedaron cicatrices y un perjuicio estético moderado.

Tras el apuñalamiento, el agresor agarró a la mujer por los brazos y el pelo para introducirla en su vehículo, luego regresó al coche donde Redondo estaba malherido con la intención de asestarle más puñaladas. Sin embargo, no lo hizo porque la mujer se interpuso, pero cogió las llaves del vehículo para dejar al joven malherido abandonado de madrugada en mitad de la autopista.

Fue un subinspector de la Policía Nacional libre de servicio quien consiguió salvar la vida al joven aquella madrugada de 24 de diciembre. El agente taponó dos heridas y provocó un coágulo que, al final, impidió que la víctima se desangrara.

Mientras, tras huir del lugar, el procesado golpeó a puñetazos a la mujer hasta que en un momento dado, cuando el conductor redujo la velocidad en un cambio de sentido, abrió la puerta del coche y se lanzó al asfalto pero no logró escapar: su exnovio la introdujo en el coche de nuevo arrastras. Ella sufrió cervicalgia, crisis ansiosa, hematomas y lesiones en el labio, con un periodo de curación de 72 días.

La Fiscalía sostiene que el agresor amenazó de muerte a su expareja, le enseñó la navaja ensangrentada y le dijo que también la mataría porque iba a ir preso "de todas formas". Además, le enseñó su teléfono móvil para que viera que la tenía localizada por GPS.

La Fiscalía interesa 15 años de prisión por tentativa de asesinato, además de diez años de libertad vigilada. Por la detención ilegal reclama cuatro años de cárcel; por las lesiones en el ámbito de la violencia de género, nueve meses; por amenazas graves, dos años; y por conducción temeraria en concurso con conducción sin permiso, otros dos años de prisión y seis años de privación del derecho a conducir. También pide una multa de tres meses por el delito leve de injurias o vejaciones.

En cuanto a la responsabilidad civil, reclama que el procesado indemnice a la mujer por las lesiones sufridas y con 50.000 euros por daño moral, además de 544,62 euros por los desperfectos ocasionados al vehículo. Para Carlos Redondo, reclama 30.527,58 euros por las lesiones, conforme al baremo de tráfico incrementado en un 30%, y otros 100.000 euros por daño moral.