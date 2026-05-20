Cuatro años de cárcel por dar una paliza a un joven en una reyerta en Canarias

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a cuatro años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio al acusado de propinar una brutal paliza a un joven que terminó en estado crítico tras un enfrentamiento entre bandas en la confluencia de la calle Juan Rejón con Doctor Juan Domínguez Pérez, situada en la subida a El Sebadal de Las Palmas de Gran Canaria, en la tarde del 11 de julio de 2025.

El encausado, que responde al nombre de Javier, reconoció este miércoles los hechos durante una vista celebrada a efectos de conformidad, en la que se ratificó el acuerdo alcanzado entre la defensa, la acusación particular y la Fiscalía. La pena acordada también incluye una orden de alejamiento hacia la víctima durante seis años y una indemnización de 2.700 euros por las lesiones sufridas y de 9.550 por las secuelas.

La pena se vio reducida al aplicar dos circunstancias atenuantes por reparación del daño, ya que ha resarcido económicamente al perjudicado, y por su adicción a las sustancias estupefacientes. Su hermano, menor de edad, también se vio involucrado en el altercado y fue condenado ante un juzgado de menores por propinar cuatro puñaladas a la víctima.

Horas antes se había producido una pelea entre los dos grupos que propició el ataque

El abogado de la defensa, Alexis Bethencourt, aseguró que el enfrentamiento surgió a raíz de una enemistad previa entre dos grupos, cada uno formado por una decena de jóvenes de origen magrebí y español. Según esta parte, horas antes se había producido una pelea de bandas en la que dieron una paliza al menor de edad.

"Es un caso que toma repercusión pública en un momento en el que estaba muy caliente el barrio porque se habían producido una serie de robos, pero este hecho no tuvo nada que ver", afirmó el letrado en declaraciones a los medios.

El abogado de la defensa, Alexis Bethencourt, a la salida de la Ciudad de la Justicia. / B. M.

El abogado declaró que "no es más que una acción, una paliza a un menor y una respuesta por parte de su hermano y de algunos familiares y amigos más que terminan pidiendo auxilio en la comisaría de Manuel Becerra, que no puso orden en ese momento a la violencia que se estaba disparando, y todo acabó desgraciadamente en que un chico casi pierde la vida, si no es por la rápida y pronta intervención de los bomberos".

El encausado admitió que sobre las 18.50 horas del día de los hechos mantuvo un enfrentamiento verbal en compañía de gente conocida del barrio contra un grupo de jóvenes y se dedicó a perseguir, en compañía de su hermano, a dos de ellos.

El hermano del penado, menor de edad, propinó cuatro puñaladas a la víctima tras arrinconarla

Presuntamente, lograron dar alcance a uno de los varones mientras el otro conseguía huir del lugar. Entonces, como recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, le propinó un fuerte golpe en la cabeza con una barra de PVC azul que llevaba, guiado por el ánimo de menoscabar su integridad física.

La víctima logró escapar después de recibir el impacto y emprendió una carrera a pie para escaparse de sus persecutores, pero los hermanos lograron alcanzarle. El adulto en ese momento le dio un nuevo impacto en la cabeza con la barra, que le llevó a caer al suelo.

Actuaron de forma conjunta

Tanto el acusado como su hermano, señala la acusación, actuaron de "forma conjunta y con la intención de acabar con la vida de la víctima". Le dieron fuertes patadas y puñetazos por todo el cuerpo, especialmente en la zona superior. En el transcurso de dicho ataque, el menor sacó el cuchillo que llevaba con ese objetivo y le asestó cuatro puñaladas seguidas.

En consecuencia, el agredido sufrió un traumatismo craneoencefálico, golpes en la zona del tórax, una laceración pulmonar y la fractura de una de las costillas. Además, según los médicos que lo examinaron, las lesiones resultaron de tal gravedad que si no hubiese recibido asistencia de forma inmediata y no hubiese sido sometido a una operación de urgencia habría perdido la vida.