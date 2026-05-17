A juicio esta semana en Tenerife el acusado de abusar sexualmente de su nieta, menor de edad
La Fiscalía solicita para él hasta 12 años de prisión por los hechos
La Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzgará este miércoles al hombre acusado en Tenerife de abusar sexualmente de su nieta, menor de edad, durante, al menos, dos años.
Según relata el escrito de Fiscalía, recogido por Europa Press, la madre de la víctima la dejaba a cargo de sus abuelos cuando debía trabajar, momentos en los que el acusado, cuando se quedaba a solas con su nieta, habría aprovechado para satisfacer sus deseos sexuales.
Así, cuando se encontraba a solas en el domicilio con la víctima, el acusado, con pleno conocimiento de la edad su nieta, sobre la que ejercía una importante influencia dada su "corta edad", le solicitaba de forma "brusca y con gritos" trasladarse a una de las habitaciones. Una vez en el interior, cerraba la habitación con llave, y abusaba sexualmente de la menor a pesar del rechazo expresado por la víctima.
A consecuencia de estos hechos denunciados --y que sucedían, "al menos, dos o tres veces al mes durante dos años"-- la niña "no soportaba que en clase de ciencias se diera una charla sobre el cuerpo humano", o incluso que "se dieran charlas sobre las relaciones sexuales". De hecho, la víctima, cuando recordaba los presuntos abusos, presentaba episodios de ansiedad y llegaba a autolesionarse.
La denuncia
Los presuntos abusos sexuales del abuelo hacia su nieta habrían culminado cuando la madre de la víctima denunció a su tío, hermano del acusado, que también vivía en el citado domicilio por haber agredido sexualmente a su hijo menor, hechos que se tramitan en otro procedimiento, produciéndose una ruptura familiar entre la madre y sus padres abuelos de la niña, dejando de ir a la vivienda.
El acusado, que confesaba querer "pedir perdón" a la víctima por los actos cometidos contra ella, habría reconocido a su hija los abusos. Los hechos fueron denunciados en el juzgado de guardia.
El juicio tendrá lugar el próximo 20 de mayo, a las 09:30 horas. El acusado será juzgado por un delito continuado de abuso sexual, con acceso carnal, contra su nieta, menor de edad, por el que la Fiscalía solicita hasta 12 años de prisión y 15.000 euros por daños morales.
- Es oficial: el Gobierno quiere cambiar la Ley de la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años
- El Cabildo de Tenerife inaugura este lunes la pasarela peatonal del Padre Anchieta para aliviar el tráfico de la TF-5
- El histórico Maritim de Puerto de la Cruz reabre como Precise Resort Tenerife tras una inversión de 10 millones de euros
- Hallan un trasmallo de más de cuarenta metros en la playa de Las Teresitas
- Una inspectora de Trabajo lo hace oficial: los trabajadores de Tenerife pueden recuperar el festivo del Día de Canarias que este año cae sábado
- El partido CD Tenerife - Pontevedra se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y dónde ver el duelo por TV y en streaming
- Canarias, el lugar al que no viajar este año según una revista americana
- El Ayuntamiento de Granadilla, condenado a abonar 288.000 euros al CD Tenerife Femenino