A juicio esta semana en Tenerife el acusado de abusar sexualmente de su nieta, menor de edad

La Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzgará este miércoles al hombre acusado en Tenerife de abusar sexualmente de su nieta, menor de edad, durante, al menos, dos años.

Según relata el escrito de Fiscalía, recogido por Europa Press, la madre de la víctima la dejaba a cargo de sus abuelos cuando debía trabajar, momentos en los que el acusado, cuando se quedaba a solas con su nieta, habría aprovechado para satisfacer sus deseos sexuales.

Así, cuando se encontraba a solas en el domicilio con la víctima, el acusado, con pleno conocimiento de la edad su nieta, sobre la que ejercía una importante influencia dada su "corta edad", le solicitaba de forma "brusca y con gritos" trasladarse a una de las habitaciones. Una vez en el interior, cerraba la habitación con llave, y abusaba sexualmente de la menor a pesar del rechazo expresado por la víctima.

A consecuencia de estos hechos denunciados --y que sucedían, "al menos, dos o tres veces al mes durante dos años"-- la niña "no soportaba que en clase de ciencias se diera una charla sobre el cuerpo humano", o incluso que "se dieran charlas sobre las relaciones sexuales". De hecho, la víctima, cuando recordaba los presuntos abusos, presentaba episodios de ansiedad y llegaba a autolesionarse.

La denuncia

Los presuntos abusos sexuales del abuelo hacia su nieta habrían culminado cuando la madre de la víctima denunció a su tío, hermano del acusado, que también vivía en el citado domicilio por haber agredido sexualmente a su hijo menor, hechos que se tramitan en otro procedimiento, produciéndose una ruptura familiar entre la madre y sus padres abuelos de la niña, dejando de ir a la vivienda.

El acusado, que confesaba querer "pedir perdón" a la víctima por los actos cometidos contra ella, habría reconocido a su hija los abusos. Los hechos fueron denunciados en el juzgado de guardia.

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El juicio tendrá lugar el próximo 20 de mayo, a las 09:30 horas. El acusado será juzgado por un delito continuado de abuso sexual, con acceso carnal, contra su nieta, menor de edad, por el que la Fiscalía solicita hasta 12 años de prisión y 15.000 euros por daños morales.