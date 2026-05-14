El Tribunal Supremo absuelve a una mujer y a otra le reduce la pena por transportar cocaína en un avión hasta Tenerife

El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto a una mujer condenada inicialmente a dos años de cárcel y una multa de 25.000 euros, y a otra le ha reducido la pena de tres años a un año y medio, y rebajado a la mitad la multa, de 119.000 a 60.000, ambas relacionadas con un transporte en avión de cocaína.

En cambio, el alto tribunal ha rechazado los recursos de otros tres procesados en esta misma causa, entre los que se encuentra el cabecilla de la trama, al que se le reafirma la pena de cinco años de cárcel y una multa de 198.200 euros por traficar con gran cantidad de droga, y otros dos años por posesión.

La mujer absuelta por el Supremo es la esposa del cabecilla, debido a que su incriminación resulta "enormemente débil", mientras que a la mujer que hizo de correo de la droga se le reduce la pena al considerar que se limitó a transportarla y lo hizo debido a su precaria situación económica.

Los hechos

En la sentencia se recoge que sobre las 9:30 horas del 15 de abril de 2011, esta última mujer, junto con otra, llegaron al aeropuerto Tenerife Norte con una maleta en la que se encontraban casi ocho kilos de cocaína con un 71,7 por ciento de pureza a cambio de recibir 8.000 euros.

El cabecilla fue detenido ese mismo día en su domicilio y se acordó su prisión preventiva y luego su libertad provisional, pero volvió a ser detenido en marzo de 2014 al estar relacionado con la intervención de 669 gramos de cocaína en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

En 2020, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife condenó a seis personas, aunque accedió a rebajar las penas debido a las dilaciones indebidas que tuvieron lugar en este proceso.