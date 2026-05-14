Absuelven a un empresario de Tenerife acusado de estafar 153.000 euros en la venta de pulpo de Senegal
El tribunal murciano considera que no quedó acreditado el dolo en la venta, desestimando la acusación de estafa contra el empresario tinerfeño
La Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto al dueño de una empresa de pescado y salazones con sede en Tenerife que fue acusado por otro de la capital murciana de estafarle 153.000 euros en la venta de una partida de pulpo que iba a proceder de Senegal.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que en la vista oral no quedó probado que el acusado actuara con engaño para ganarse la confianza del denunciante y una vez conseguido ese objetivo, estafarlo.
La sentencia recoge como hechos probados que en una primera operación comercial, en junio de 2018, la mercantil denunciada sirvió a la denunciante 10.600 kilos de pulpo congelado por importe de 127.600 euros, que esta abonó de acuerdo con lo convenido.
Unos días después se acordó una segunda operación, para la compra de 25.000 kilos de cefalópodos congelados por los que la empresa compradora pagó 236.600 euros, sin que la suministradora entregara el pedido en la fecha fijada.
Ante esa situación, se pactó, como entrega parcial, a cuenta, el suministro de 13.200 kilos de choco y pulpo congelado, sin que la parte restante nunca fuera servida, uniéndose a ello que la empresa denunciada fue declarada en situación de insolvencia provisiona en junio de 2020.
En la vista oral el fiscal solicitó para el empresario cuatro años de cárcel y una indemnización cercana a los 112.000 euros, que la acusación particular elevó a seis años y 203.300 euros.
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