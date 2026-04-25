Acepta 12 años de cárcel por un homicidio en Tenerife justo cinco meses después de terminar una pena por asesinato

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto por conformidad la pena de 12 años y medio de cárcel y pago de 300.000 euros a un acusado de un homicidio cometido en 2024 en el sur de Tenerife, cinco meses después de haber cumplido otra pena de 15 años y medio por un asesinato.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana de julio de 2024 en unos apartamentos de Adeje cuando, por causas desconocidas, el hombre de 35 años atacó a la víctima golpeándole en la ducha y asfixiándolo introduciendo agua caliente en las vías respiratorias y apretándole el cuello hasta fracturarlo.

El fallecido sufrió lesiones en la cara, en las extremidades y en la espalda, quemaduras de segundo grado por el agua caliente que afectaron hasta el 15% del cuerpo en la cara y brazo interno, tórax, parte del abdomen y pelvis.

Acuerdo aceptado por un familiar de la víctima

Pese a que debía haberse llevado a cabo un juicio con jurado, la Fiscalía presentó un escrito en el que se incluía la pena de cárcel y responsabilidad civil que aceptó el procesado y a la vez que por videoconferencia intervino la hermana del fallecido, cuyo visto bueno al acuerdo había exigido el Ministerio Público.

Los cambios legales permiten alcanzar una condena de conformidad en los procedimientos ante Jurado si las partes la aceptan, excepto cuando existan discrepancias entre el Tribunal con la calificación del delito.

En este caso concurrieron los requisitos sin oposición de la hermana, único familiar que tenía el fallecido en cuanto a los años de condena y la responsabilidad civil por lo que no fue necesario celebrar una vista con Jurado.

La Audiencia Provincial consideró que concurría también la agravante de reincidencia y fijó penas accesorias como la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y libertad vigilada por 7 años tras salir de prisión.