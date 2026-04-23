La Audiencia rechaza que un policía revelara secretos de una operación en Tenerife
Un policía, acusado por presuntamente facilitar datos a un familiar sobre una investigación por tenencia ilícita de armas, queda absuelto porque «no tuvo acceso a ninguna información»
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un policía nacional juzgado por revelación de secretos tras consultar en una base de datos oficial la matrícula de un vehículo que resultó estar vinculado a un operativo encubierto que investigaba un caso de tenencia ilícita de armas. La Sala concluye que «no existe prueba suficiente de que el agente encausado revelara a su suegro información reservada» sobre un operativo policial que, además, tampoco investigaba a ese familiar.
Los hechos se remontan a finales de 2022, cuando el suegro del acusado, preocupado por la presencia de varios coches junto a un garaje de su propiedad en el que guardaba piezas de vehículos antiguos, le pidió que comprobara la matrícula de al menos uno de esos coches para saber si sus ocupantes podían tener antecedentes policiales o penales, ya que como había sufrido varios robos con anterioridad en su taller, sospechaba que pudiera estar siendo blanco de una vigilancia por parte de delincuentes que estuvieran planeando asaltar su garaje para sustraer piezas o maquinaria.
El agente accedió al sistema policial desde su puesto de trabajo y efectuó varias consultas. Ese acceso está acreditado, como también que después habló con su suegro. Lo que no ha podido probarse, según la sentencia, es que el acusado obtuviera información sensible al consultar la aplicación, porque la base de datos mostraba un mensaje de error al introducir la matrícula facilitada por su suegro. Así que no pudo transmitir a su familiar ningún tipo de información ni reservada ni con conciencia de que pudiera comprometer una investigación en curso.
No obtuvo información
La Fiscalía sostuvo que la ausencia de respuesta, el error que daba la base de datos, era un indicio conocido entre los agentes de que podía tratarse de un vehículo oficial o policial encubierto. Sin embargo, varios agentes contradijeron esa tesis al afirmar que desconocían ese significado automático de una pantalla sin resultado. Esa disparidad de versiones fue decisiva para los magistrados, que entendieron que no quedaba acreditado que el acusado supiera que estaba ante un dato reservado.
Un agente declaró incluso que el acusado y su suegro ayudaron a resolver el caso investigado
El acusado, por consejo de su defensa, optó por no declarar y la sentencia recuerda expresamente que ese silencio no puede ser interpretado en su contra.
La estrategia de la defensa se centró en desmontar la idea de que existiera una revelación penalmente relevante. En este sentido, mantuvo que el agente no transmitió ninguna información reservada porque, sencillamente, no obtuvo una respuesta concluyente del sistema. Y aunque la Audiencia Provincial no asume literalmente esa versión, sí considera que «la acusación no logró probar con la solidez necesaria que el acusado comprendiera el alcance de lo que estaba viendo en pantalla o que comunicara una certeza que comprometiera la investigación policial».
Además, los magistrados concedieron un peso de credibilidad a la declaración del familiar, que explicó que «actuó movido por el temor a sufrir un nuevo robo y no con el propósito de frustrar un operativo policial». De hecho, en la vista oral uno de los agentes vinculados con aquella operación policial explicó que ni él ni el agente terminaron vinculados a la trama principal que investigaba la tenencia de armas, incluso destacó su colaboración con el buen fin de la operación policial, lo que se trasladó al juzgado instructor mediante un oficio.
Los magistrados recuerdan que no basta con un acceso indebido o con una eventual infracción interna del deber de reserva para condenar por un delito de revelación de secretos, «es necesario acreditar que se comunicó un secreto o una información reservada a quien no debía conocerla, y que esa conducta rebasó el ámbito disciplinario o administrativo».
