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Un taxista de Adeje se enfrenta a 10 años de cárcel acusado de violar a una turista

El juicio se celebrará los días 27 y 28 de abril

Imagen de archivo de taxis en Tenerife.

Imagen de archivo de taxis en Tenerife.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido 10 años de cárcel para un taxista de Adeje acusado de violar a una turista en 2022 en el municipio del sur de Tenerife.

En su escrito el Ministerio Público relata que tras abandonar la ciudadana alemana una discoteca, cogió un taxi en la parada cercana al local de ocio con el fin de regresar a su domicilio, donde estaba pasando unos días de vacaciones con sus padres.

El taxista, al que le constan antecedentes por violencia de género, arrancó el vehículo y durante el trayecto le dijo frases, con ánimo libidinoso, como "estás dulce".

Según la Fiscalía, el hombre condujo hacia un lugar apartado, aparcó el vehículo y comenzó, sin su consentimiento a llevar a cabo tocamientos pese a la oposición de la mujer que demostró con palabras y gestos.

Ante esa negativa, el procesado, según el relato fiscal, presuntamente la violó mientras llevaba a cabo gestos amenazantes voz el puño.

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El juicio contra este hombre se llevará a cabo en la Audiencia Provincial los días 27 y 28 de abril.

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