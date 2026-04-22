Un indigente, a juicio por intentar matar a otro tras no dejarle dormir en un coche abandonado en Tenerife
Tras una pelea, el acusado intentó prender fuego al vehículo con la víctima en el interior
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebrará el próximo 27 de abril el juicio a un ciudadano sin hogar acusado de intentar asesinar a otro indigente por no dejarle dormir en un coche abandonado que ambos usaban para descansar, en un aparcamiento de Costa Adeje en el sur de Tenerife.
La Fiscalía pide diez años de cárcel por un supuesto intento de asesinato en grado de tentativa y una indemnización de 230 euros por haber quemado una palmera que estaba cerca.
Al parecer, el acusado mantuvo de madrugada una pelea con el agredido porque éste no le permitió usar el vehículo para dormir, de manera que cuando la víctima, con problemas de movilidad a causa de unas heridas en las piernas, estaba dormido, llevó una bombona de gas propano al maletero y le prendió fuego.
Intentó prenderle fuego
El incendio pudo causar la muerte del perjudicado de no ser por la rápida intervención de agentes de la policía, quienes tuvieron que arrastrarlo fuera del vehículo dado que no se podía mover por sus limitaciones de movilidad.
Al procesado se le atribuye también haber quemado una palmera situada en el aparcamiento propiedad del Ayuntamiento de Adeje, causando daños por valor de 230 euros, que son los que ahora la Fiscalía quiere que desembolse en caso de ser condenado.
Este último permanece desde entonces en situación de prisión provisional hasta el día del juicio señalado para la próxima semana.
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