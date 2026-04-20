La Policía Canaria dispondrá de pistolas táser para mejorar la seguridad en sus intervenciones

La Policía Canaria dispondrá de pistolas táser para reforzar sus capacidades operativas y mejorar la seguridad en las intervenciones policiales, según ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de Seguridad, ha hecho entrega de una docena de estos dispositivos eléctricos al cuerpo autonómico de seguridad.

Esta actuación, señala Presidencia, se enmarca en la estrategia de modernización del cuerpo, orientada a dotar a los agentes de "medios eficaces y proporcionados, conforme a los principios de legalidad y mínima intervención".

Entrega de pistolas táser a la Policía Autonómica. / E. D.

La incorporación de estos dispositivos, ahonda la nota, "permitirá reducir el uso de la fuerza lesiva, incrementando la protección tanto de los agentes como de la ciudadanía".

La entrega de dispositivos táser irá acompañada de formación específica y protocolos de uso que garanticen su correcta aplicación.