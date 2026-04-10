Nueve años de prisión por la brutal violación a una anciana en el sur de Tenerife

Ocho años han transcurrido desde el brutal ataque que sufrió una mujer de 73 años en su apartamento del sur de Tenerife, pero ya hay sentencia. Ocurrió el 13 de mayo de 2018 y la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado ahora al acusado a nueve años de prisión por una agresión sexual, los golpes que le propinó a la anciana y el robo de dinero y joyas que se llevó de la pequeña caja fuerte que había dentro del armario del dormitorio de la mujer.

El fallo llega demasiado tarde para la víctima, que falleció siete meses después del suceso, pero quizás ayude a su familia a pasar página al conocer que el delincuente que la atacó durante horas en el pequeño apartamento de Arona donde pasaba largas temporadas huyendo del clima de Reino Unido.

Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial le imponen además siete años de libertad vigilada y el pago de una indemnización, que se determinará en ejecución de sentencia, y que la Fiscalía elevó hasta los 33.500 euros durante la vista oral después de que la hija de la víctima reclamara sus derechos a la responsabilidad civil al término de su declaración.

El tribunal añade a la condena impuesta la devolución de los 3.500 euros y las dos joyas que sustrajo del apartamento, así como pagar 800 euros por un delito de lesiones.

La decisión judicial se basa en el análisis de ADN y las grabaciones de seguridad donde la víctima reconoció al agresor, quien fue identificado en redes sociales días después de los hechos ocurridos en 2018

La condena se fundamenta en un concluyente análisis de ADN y en las grabaciones de las cámaras de seguridad en las que la víctima reconoció al autor. El informe de los peritos forenses que analizaron los restos biológicos obtenidos de las muestras tomadas a la víctima no dejaba lugar a las dudas: «Es un trillón de veces más probable que el ADN sea del acusado a que lo sea de cualquier otra persona». O dicho de otro modo, la probabilidad de que exista otro perfil genético igual solo se daría tras analizar el ADN de los habitantes de 125 millones de planetas Tierra, cada uno con una población de 8.000 millones de personas.

La víctima salvó la vida tras casi dos horas de agresiones sexuales y palizas, según denunció a la Policía tras ser ingresada en el Hospital de La Candelaria. La mujer, que sufría EPOC, contó que el agresor solo puso fin a la agresión tras abrir la caja fuerte oculta en un armario donde guardaba dinero y unas cuantas joyas.

El condenado fue reconocido a través de sus redes sociales y se le atribuyó un robo con violencia en los alrededores de la urbanización poco antes de asaltar el apartamento.

Según la Policía, el agresor accedió al propiedad de la víctima tras escalar un muro de casi dos metros de altura y perpetró la agresión amedrentando, atemorizando a la mujer. El procesado aprovechó el estado de pánico de la anciana para registrar pormenorizadamente el apartamento hasta que encontró la caja fuerte, que pudo abrir al obtener el código de una mujer totalmente atemorizada.

La defensa solicitó la absolución de su cliente, argumentando que la prueba biológica era periférica, y reclamó una atenuante por dilaciones indebidas, tras el asalto en el que la anciana fue agredida y robada

Los peritos forenses certificaron la existencia de heridas y contusiones en la víctima «plenamente compatibles con el relato de los hechos». La mujer pudo denunciar y prestar declaración antes de su fallecimiento, en principio por causas ajenas al asalto, Afirmó entonces que el atacante actuó con «normalidad y sin mostrar síntomas de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas».

La víctima murió en enero de 2019, y aunque las causas de su fallecimiento no se vinculan con el ataque, su hija declaró en el juicio que «su estado de salud empeoró tras la paliza y las sucesivas violaciones».

El abogado defensor solicitó la absolución de su cliente tras calificar la prueba biológica de elemento periférico y ha reclamado la aplicación de la atenuante penal por dilaciones indebidas.