Ratifican 11 años de cárcel por intentar matar a su expareja en un baile en Guamasa
El agresor, que permanece en prisión desde el ataque ocurrido el 1 de junio de 2023, intentó sin éxito que se considerara el alcoholismo como atenuante y que se reclasificara el delito
El Tribunal Constitucional ha ratificado la pena de 11 años de cárcel para un hombre acusado de intentar asesinar a su expareja, a quien clavó un cuchillo en el cuello, durante un baile en un centro de mayores en Guamasa, La Laguna.
En su recurso, que no ha admitido el Constitucional, el procesado pedía que se tuviera en cuenta como atenuante el alcoholismo que padece, por lo que en aquel momento se encontraba ebrio, haciéndole actuar de forma violenta.
También alegó que no se trató de un asesinato sino de lesiones y que había depositado 6.000 euros en el Juzgado pese a ser pensionista.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que este procedimiento carece de interés general para sentar doctrina y por ello lo inadmite, como ocurre en casi el 99% de estos casos.
Los hechos
La agresión tuvo lugar sobre las 20:00 horas del 1 de junio de 2023, cuando el acusado acudió a la sala de fiestas, que era frecuentada por su expareja, y tras encontrarla allí en compañía de otro hombre, se dirigió a ella y cogió un cuchillo de 15 centímetros que le clavó en el lado derecho del cuello.
El procesado permanece desde entonces en prisión y debe pagar 10.580 euros de indemnización, de los que ya había abonado algo más de 6.000, cuando acudió al Tribunal Supremo.
Ante el Supremo, su defensa pidió la libre absolución o subsidiariamente que se trataba de un delito agravado de lesiones, lo que fue rechazado por el alto tribunal, de manera que la condena se convirtió en firme y por ello sólo quedaba por acudir al Constitucional.
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