Dos años de cárcel para un hombre en Tenerife por tener marihuana y MDMA

Un acusado de un delito contra la salud pública ha aceptado este lunes en la Audiencia Provincial tinerfeña dos años de cárcel y multa de 100 euros tras encontrarle en su poder cuatro pastillas de la droga sintética MDMA así como 1,75 gramos de hachís y 0,73 de marihuana.

El procesado fue identificado el 13 de octubre de 2024 en el exterior del Centro Comercial Las Verónicas de Arona cuando vendía 0,73 gramos de marihuana a cambio de 15 euros, según señala la sentencia.

Dado que el acusado carece de antecedentes penales se acepta suspender la entrada en prisión durante 3 años siempre y cuando no delinca en ese tiempo.

La Fiscalía solicitaba inicialmente 5 años de cárcel y multa de 300 euros pero aceptó rebajar su petición de penas, al reconocer el procesado los hechos y no encontrarse dinero en su poder.