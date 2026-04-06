Abusó de una amiga de su hija menor que le investigó para saber si era infiel en Tenerife

Trató de investigar al padre de una de sus amigas con la supuesta intención de averiguar si le era o no infiel a la madre. Y lo quiso hacer a través de las redes sociales, por lo que creó un perfil falso para contactar con él e intentar sonsacarle cualquier secreto que pudiera tener, sobre todo, si mantenía relaciones íntimas con otras personas fuera del matrimonio. Sin embargo, fue descubierta por el hombre al que pretendía investigar y, lejos de que ambos cortaran las conversaciones, siguieron en contacto a través de la red social y, luego, en persona cuando presuntamente fue víctima de abusos sexuales cuando ella acudía a la casa del adulto para ver a su amiga.

Los hechos fueron denunciados en 2023 y se juzgan ahora en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en dos sesiones a puerta cerrada para proteger la intimidad de la víctima.

El Ministerio Fiscal sostiene que el hombre es autor de un delito de abusos sexuales y otro de corrupción de menores por los que pide una pena de 19 años de prisión en total, así como exige que el acusado asuma una indemnización de 100.000 euros. Por su parte, el abogado de la acusación particular, que se adhiere a la Fiscalía en cuanto a la calificación de los delitos por los que solicita también las mismas penas de privación de libertad, eleva a 250.000 euros la cantidad que reclama al acusado como indemnización por daños morales.

Lo niega todo

Por su parte, el letrado de la defensa niega los hechos denunciados e interesa la libre absolución de su cliente, quien se encuentra en prisión provisional como medida cautelar impuesta tras su detención hace casi tres años.

En la primera sesión del juicio declaró la víctima, su madre y un hermano, así como la esposa del acusado. Esta última negó los hechos y aseguró que no le consta que se hubiera producido nada de lo que figura en la denuncia.

Según la Fiscalía y la acusación particular, la víctima era menor de edad, ni siquiera había cumplido los 16 años, cuando accedió a la aplicación Messenger de Facebook por la que contactó con el padre de su amiga. Cuando fue descubierta por el adulto los contactos se mantuvieron y él se ganó su confianza hasta el punto que le hizo creer que tenían una relación sentimental.

Material audiovisual

En ese contexto, siempre según las acusaciones, el hoy acusado le pedía que le enviara fotografías y vídeos en actitudes explícitamente sexuales, peticiones a las que la menor accedió y compartió con él varios vídeos, dos de ellos recuperados por la Policía con una duración de 16 y 25 segundos, respectivamente, en los que la joven está desnuda y se realiza tocamientos.

La Policía accedió a esos vídeos después de la denuncia y la autoridad judicial instructora ordenara un registro en el domicilio del ahora acusado. Los agentes recuperaron este material audiovisual guardado en el móvil del adulto y el contenido en una tablet propiedad de la menor que entregó de forma voluntaria.

Además de los contactos en redes sociales, el hombre aprovechó las visitas de la niña a su casa, a la que acudía para pernoctar con su amiga o la esperaba para ir al instituto, para cometer agresiones sexuales cuando su mujer e hijas no estaban presentes.

En la sesión de mañana martes, está previsto que declararen, los policías intervinientes en el caso, así como los peritos judiciales, que certifican que la víctima sufre secuelas físicas y psíquicas, con «cuadros de ansiedad y depresión relevantes» vinculados directamente a los hechos denunciados.