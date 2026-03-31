Absuelto por la falta de pruebas un padre acusado de abusar de su hija en Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un acusado de cometer presuntos abusos sexuales a su hija cuando esta tenía entre 12 y 14 años al considerar que no existen pruebas suficientes para sustentar una condena.

La sentencia dictada por la Sala descarta que se puede sustentar "sin temor a equívocos" que los hechos sean ciertos debido a que los testimonios del procesado y la de la supuesta víctima son "totalmente antagónicas".

El tribunal ha rechazado las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular, que solicitaban una pena de 12 años de prisión y una indemnización de 10.000 euros para la joven.

Presentación de la denuncia

La denuncia fue presentada en agosto de 2018 por el hermano de la entonces menor ante la Policía Nacional de Puerto de la Cruz, después de que ella le relatara los supuestos hechos cuando ya tenía 15 años.

Durante la vista oral, el procesado negó las acusaciones a preguntas de su defensa y alegó que en las fechas referidas padecía una enfermedad degenerativa y una operación fallida de cadera que le impedían la movilidad.

El acusado sostuvo que la denuncia pudo nacer del deseo de la joven de vivir con su madre o de un castigo por el cual él le retiró el teléfono móvil al descubrir que se relacionaba con una persona mayor de edad.

Mala relación padre-hija

Los magistrados señalan que la versión de la denunciante es la única prueba de cargo, pero esta admitió que la relación con su progenitor era mala y que se sentía maltratada por él.

El hermano que interpuso la denuncia confirmó las limitaciones físicas del padre y aseguró que nunca percibió comportamientos extraños entre ambos, a pesar de las reducidas dimensiones de la vivienda familiar.

Otro de los hermanos declaró durante el juicio que la noticia le causó sorpresa y que nunca llegó a sospechar lo más mínimo sobre la supuesta conducta de su padre.

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Los informes periciales ratificaron que la joven sufre secuelas traumáticas, pero no pudieron precisar si el origen es un abuso sexual o se debe a otros episodios de su vida.