Acusa a un amigo de la infancia de violarla la noche de Reyes en el sur de Tenerife

Eran amigos desde la infancia; vivían en la misma urbanización, frente a frente y sus padres tenían buena relación. Cuando cumplieron 13 años empezaron a tontear: llegó el primer beso en los labios y con el tiempo hubo algo más hasta que, entre octubre y noviembre de 2019, mantuvieron sus primeras relaciones sexuales: no eran novios, solo amigos hasta que todo cambió la víspera del día de Reyes de 2020. Ella sostiene que aquella noche fue violada por él, y este rechaza tajantemente haberlo hecho.

Esta sucesión de hechos formó parte de las declaraciones realizadas por la presunta víctima de una violación y el presunto autor de ese ataque sexual, que se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Ambos reconocieron la relación de amistad y los encuentros sexuales hasta ese momento, pero la coincidencia en el relato de hechos se interrumpe ahí.

El ataque sexual, que presuntamente sufrió la joven tras pasar la tarde y parte de la noche «bebiendo alcohol y fumando marihuana» con el grupo habitual de amigos en un parque cercano a la urbanización en la que reside en Los Cristianos (Arona), se habría producido cuando ella y el ahora acusado se quedaron a solas. Él habría aprovechado para «subirle la camisa, bajarle los pantalones y la ropa interior y penetrarla, mientras estaba apoyada en un muro», manifestó la víctima. Asegura que «estaba muy bebida» y no recuerda muy bien cómo se produjo la agresión sexual. Declaró que luego se fue a su casa sobre la una de la madrugada «arrastrando los pies» por su borrachera. Abrió la puerta, vio a su madre en el salón, pero no le dijo nada; subió a su cuarto y se durmió.

Al día siguiente, tampoco dijo nada a su madre ni fue a casa de su abuela para darse los regalos. Y confió –según dijo– que el tiempo cerrara la herida y se borrara de su cabeza el episodio. Sin embargo, al final presentó una denuncia el 10 de febrero, después de que la madre la convenciera, admitió.

Denunció 40 días más tarde

El día anterior, su progenitora estaba sola en casa y llamaron a la puerta. Eran sus vecinos, los padres del amigo de su hija desde hacía tantos años. Estaban enfurecidos y le dijeron que iban a denunciar a su hija porque «difundió que su hijo la había violado» y eso no solo era un infundio, también fue el motivo por el cual su hijo sufrió una paliza a manos de otro de los amigos de la chica, apenas unas horas antes. El matrimonio se marchó de allí a poner la denuncia, que acabó en los tribunales y el agresor fue condenado.

La madre de la joven, que en esas fechas aún era menor de edad, también denunció al chico por la presunta violación de su hija. Lo hizo al día siguiente después de preguntarle y que ella corroborara lo que supuestamente ocurrió cuarenta días atrás.

Peritos psicólogos declararon que la joven padece un «trastorno afectivo» y les refirió «haberse autolesionado» e intentar quitarse la vida «tomando las pastillas que le habían recetado años atrás», aunque no pudieron relacionar esas secuelas con la presunta agresión o por la depresión diagnosticada que sufría desde que falleció su padre.

La Fiscalía no ve indicios suficientes de delito, por lo que no presentó acusación y solicitó el archivo de la causa. La acusación particular reclama, en cambio, que se imponga una pena de ocho años y seis meses de prisión, mientras que la defensa interesa la libre absolución.