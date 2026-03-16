Acepta un año de cárcel por estafar a una compañía de 'handling' en Tenerife Norte

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha acogido este lunes una vista en la que el que fuera responsable de una compañía de 'handling' en el aeropuerto Tenerife Norte ha aceptado un año y un día de cárcel y una multa de 1.600 euros por un delito de estafa continuada.

En la imposición de la pena se ha tenido en cuenta como atenuante de reparación del daño el hecho de que antes del juicio el acusado depositó la cantidad defraudada, 71.810 euros, más los intereses generados hasta un total de 75.500 euros.

Antecedentes

El hombre trabajaba como supervisor de la base que la empresa tenía en el aeropuerto de Tenerife Norte, cuyas funciones, además de la organización del personal, eran gestionar la llegada y salida de aviones y todas aquellas relacionadas con los pasajeros.

Dado que se trataba de un puesto de confianza, el acusado tenía encomendada la gestión de los fondos de la base, que se concretaba en que a través de una cuenta bancaria a su nombre y manejada exclusivamente por él, la compañía le ingresaba los fondos necesarios tras remitirle las cuentas a mes vencido.

En la contabilidad se incluían las facturas abonadas, de tal forma que al inicio de cada mensualidad se intentaba que siempre existiera en la "caja chica" un saldo de 20.000 euros para hacer frente a facturas derivadas de actividades como pago de suministros de piezas de repuesto o herramientas para el mantenimiento de las aeronaves.

La Fiscalía concluyó que a fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito, el procesado utilizó un ardid consistente en presentar facturas, creadas por él pero con apariencia de constituir un documento acreditativo de compra y presentarlas con el nombre de una entidad mercantil, hasta sumar en un caso 11.162 euros.

En realidad, la empresa era totalmente inexistente en el Registro Mercantil y en la Agencia Tributaria y de hecho el domicilio que consta en los recibos se corresponde a una vivienda particular.

Tal y como relata la Fiscalía y ha aceptado el acusado, a través de la misma maniobra, y con idéntica intención, presentó a su empresa facturas creadas por él con apariencia de constituir un documento acreditativo de compras de repuestos por un importe total de cerca de 60.000 euros de una compañía de repuestos o recambios.

Esta última entidad sí estaba inscrita en el Registro y llegó a declararse en procedimiento concursal en el Juzgado de lo Mercantil, trascendiendo entonces que algunos de los conceptos de compra no eran piezas de repuestos para reparar las aeronaves, operaciones que ocasionaron una deuda de 72.000 euros.

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Inicialmente, la compañía en su condición de acusación particular pedía que se le impusieran nueve años de cárcel, mientras que la Fiscalía solicitaba cinco, que tras el acuerdo de conformidad se ha rebajado a un año y un día, así como la suspensión de la entrada en prisión condicionada a que el encausado no delinca durante dos años.