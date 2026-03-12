Dos años de cárcel para el director de una banda de música de Tenerife que abusó de una menor
Deberá indemnizar con 3.000 euros a la víctima y tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de ella
El director de una banda de música de un municipio del norte de Tenerife ha aceptado una pena de dos años de cárcel y el pago de 3.000 euros como indemnización a una menor integrante de la agrupación, que fue víctima de diversos actos que suponen un delito continuado de agresión sexual.
Ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el acusado, que entonces tenía 38 años, admitió besos a la niña en el local donde guardan los instrumentos y en un callejón, y que le propuso mantener relaciones sexuales con él y con otra integrante de la banda.
El acusado reconoció que entre febrero y junio de 2023 aprovechando los desplazamientos en guagua a las diferentes localidades donde se celebraban las actuaciones, se sentaba junto a la menor, de 16 años, colocando la mano sobre el muslo y otros tocamientos.
En principio la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicitaba que se impusieran 5 años de prisión y la indemnización que se fijara en ejecución de sentencia pero finalmente el Ministerio Público rebajó la pena al aceptar el acusado su responsabilidad en los hechos.
No irá a la cárcel
También se suspende su entrada en prisión al no tener antecedentes penales siempre y cuando no cometa ningún delito en el plazo de cinco años y haber consignado parte de la indemnización antes de la celebración del juicio, que fue a puerta cerrada y cuyo fallo ha sido dado a conocer ahora.
Como penas accesorias se impone la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante cuatro años tras la condena, y no poder ejercer cualquier profesión que suponga contacto con menores a lo largo de siete y libertad vigilada a lo largo de cinco.
- La Aemet prevé vientos muy fuertes y heladas débiles en las cumbres de Tenerife este jueves
- Los vecinos de Anaga se plantan: cortarán el tráfico este sábado para protestar por la masificación de coches y guaguas turísticas
- ¿Declaración conjunta o individual? Hacienda explica qué opción es más rentable para los contribuyentes canarios
- Tenerife tardará una década en contar con la mayoría de las grandes obras
- Costas de Canarias avala la creación de un gran charco natural en Santa Cruz de Tenerife, en el litoral de Añaza
- Investigan si los restos óseos hallados en Tenerife son de un yacimiento guanche
- Un operativo de 200 efectivos garantizará la seguridad en la Romería de San Marcos de Tegueste
- Hallan el cadáver de un hombre desaparecido en Tenerife