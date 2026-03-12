Dos años de cárcel para el director de una banda de música de Tenerife que abusó de una menor

El director de una banda de música de un municipio del norte de Tenerife ha aceptado una pena de dos años de cárcel y el pago de 3.000 euros como indemnización a una menor integrante de la agrupación, que fue víctima de diversos actos que suponen un delito continuado de agresión sexual.

Ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el acusado, que entonces tenía 38 años, admitió besos a la niña en el local donde guardan los instrumentos y en un callejón, y que le propuso mantener relaciones sexuales con él y con otra integrante de la banda.

El acusado reconoció que entre febrero y junio de 2023 aprovechando los desplazamientos en guagua a las diferentes localidades donde se celebraban las actuaciones, se sentaba junto a la menor, de 16 años, colocando la mano sobre el muslo y otros tocamientos.

En principio la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicitaba que se impusieran 5 años de prisión y la indemnización que se fijara en ejecución de sentencia pero finalmente el Ministerio Público rebajó la pena al aceptar el acusado su responsabilidad en los hechos.

No irá a la cárcel

También se suspende su entrada en prisión al no tener antecedentes penales siempre y cuando no cometa ningún delito en el plazo de cinco años y haber consignado parte de la indemnización antes de la celebración del juicio, que fue a puerta cerrada y cuyo fallo ha sido dado a conocer ahora.

Como penas accesorias se impone la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante cuatro años tras la condena, y no poder ejercer cualquier profesión que suponga contacto con menores a lo largo de siete y libertad vigilada a lo largo de cinco.