Un acusado de estafar 73.000 euros en Tenerife defiende que fue un «préstamo» a devolver con 50 euros al mes

«Fue un préstamo acordado, ella me dio el dinero que le pedí y yo me comprometí a devolvérselo de forma fraccionada, cada mes. Acordamos que le pagaría 50 euros mensuales y, si podía hacer frente a cantidades mayores, lo hacía». Este es el argumento con el que se ha defendido un acusado de un delito de estafa agravada del que le acusa la Fiscalía. El Ministerio Público solicita que se le imponga al investigado una pena de seis años de prisión, una multa de casi 4.500 euros y que devuelva a la víctima los 73.000 euros de los que presuntamente se apropió mediante engaños.

En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se ha sentado un hombre que asegura que le pedía dinero a una amiga de nacionalidad alemana y con propiedades en Tenerife, durante un «bache en su vida» y siempre con el compromiso de devolvérselo. Sin embargo, esa supuesta amiga le denunció y le ha llevado a los tribunales para que le devuelva el dinero del que se apropió.

La víctima y una amiga de esta que fue testigo de cómo el ahora acusado se apropiaba del dinero en diferentes operaciones, no pudieron declarar durante la vista oral debido a que la denunciante padece Alzheimer, mientras que su amiga ha fallecido. Por eso, el tribunal consideró ajustado a derecho reproducir las declaraciones que ambas realizaron durante la fase de instrucción. Así, la denunciante, habló del ahora acusado como un hombre que «se aprovechó, que entraba en la casa de Tenerife cuando le daba la gana, que le robaba miles de litros de agua que se reflejaban en facturas elevadas; que mientras estaba en Alemania, ocupó su casa con su esposa y sus cuatro hijos hasta que se dio cuenta, le echó y contrató una alarma, pero se dio de alta un número de teléfono que tenía el ahora acusado», declaró.

La víctima hizo referencia también a un préstamo que había pedido el acusado en una entidad bancaria, en la que se refería a ella como «su abuela, que no se enteraba de nada».

Amortizar un préstamo a 112 años y medio

La fiscal sostiene que el investigado, cuando supo que la víctima a la que había estafado dinero había interpuesto una denuncia contra él «elaboró un documento en el que incluyó la firma falsificada de la víctima para aparentar la validez de un acuerdo que, en realidad, nunca existió». Ese documento contiene ese supuesto acuerdo por el que le iría devolviendo a razón de 50 euros mensuales las diferentes cantidades de dinero de las que se benefició. Un supuesto acuerdo de devolución, que no pasó desapercibido en la sala ya que, de ser cierto, el acusado saldaría su deuda al término de 112 años y seis meses.

El acusado no solo recibió diferentes cantidades de dinero transferido de las cuentas de la víctima, también empeñó el vehículo de esta hasta en dos ocasiones, recibiendo algo más de 5.000 euros, pero dejó de pagar el préstamo y los hijos de la víctima tuvieron que abonar 6.370 euros para recuperarlo. El caso quedó visto para sentencia.