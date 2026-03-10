La fiscal pide duplicar la pena a dos investigados por robar en 21 casas en Tenerife

La fiscal, que ha asumido la acusación pública en el juicio contra cinco investigados como presuntos autores de los robos en 21 viviendas de Tenerife, entre diciembre de 2023 y abril de 2024, solicitó ayer un aumento de las condenas que pedía hasta ese momento por la «gravedad de los hechos» juzgados, según aseveró.

La representante del Ministerio Público, que no modificó ninguno de los hechos que les atribuía, solicitó que la pena que se aplicase a uno de los acusados pasara de los cinco años de privación de libertad que pidió inicialmente a los 10 años y seis meses de prisión, mientras que para un segundo acusado elevó la pena reclamada a los 12 años de cárcel. Para el tercer acusado, la fiscal pidió ocho años de prisión, mientras que a los otros dos encausados le rebajó su pretensión inicial de cuatro años y seis meses de cárcel a los cuatro años de privación de libertad.

En la penúltima sesión, de un juicio que se inició el lunes de la pasada semana en la Audiencia Provincial de SantaCruz de Tenerife, la abogada de uno de los reos para los que la fiscal pidió duplicar la pena, solicitó al tribunal suspender la sesión y continuarla hoy para preparar mejor su informe definitivo de defensa, petición que fue concedida.

En este procedimiento se enjuició a cinco jóvenes por delitos agravados de robo en casa habitada, un delito contra la salud pública, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. Las defensas pidieron abrir piezas separadas ya que la tenencia de armas y las drogas halladas en un registro solo afectaban a un procesado, y del robo con violencia se acusaba a otro, no a los cinco en conjunto. El tribunal también accedió al inicio de la vista oral.