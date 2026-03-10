Asaltos en viviendas
La fiscal pide duplicar la pena a cuatro investigados por robar en 21 casas en Tenerife
El Ministerio Público solicita al tribunal condenas mayores para los enjuiciados por la oleada de asaltos en viviendas de Tenerife
La fiscal, que ha asumido la acusación pública en el juicio contra cinco investigados como presuntos autores de los robos en 21 viviendas de Tenerife, entre diciembre de 2023 y abril de 2024, solicitó ayer un aumento de las condenas que pedía hasta ese momento poparaacuatro de ellos la «gravedad de los hechos» juzgados, según aseveró.
La representante del Ministerio Público, que no modificó ninguno de los hechos que les atribuía, solicitó que la pena que se aplicase a uno de los acusados pasara de los cinco años de privación de libertad que pidió inicialmente a los 10 años y seis meses de prisión. Para un segundo acusado elevó la pena reclamada a los 11 años y tres meses de cárcel. Para el tercer acusado, la fiscal pidió nueve años de prisión, igual que para el cuarto encuasado. La fiscal solo redujo, en sus conclusiones definitivas, la pena que interesó al inicio de la vista oral para el quinto acusado, pasando de los cuatro años y seis meses de cárcel a los cuatro años de privación de libertad.
En la penúltima sesión, de un juicio que se inició el lunes de la pasada semana en la Audiencia Provincial de SantaCruz de Tenerife, la abogada de uno de los reos para los que la fiscal pidió duplicar la pena, solicitó al tribunal suspender la sesión y continuarla hoy para preparar mejor su informe definitivo de defensa, petición que fue concedida.
En este procedimiento se enjuició a cinco jóvenes por delitos agravados de robo en casa habitada, un delito contra la salud pública, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. Las defensas pidieron abrir piezas separadas ya que la tenencia de armas y las drogas halladas en un registro solo afectaban a un procesado, y del robo con violencia se acusaba a otro, no a los cinco en conjunto. El tribunal también accedió al inicio de la vista oral.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet prevé vientos muy fuertes y heladas débiles en las cumbres de Tenerife este jueves
- ¿Declaración conjunta o individual? Hacienda explica qué opción es más rentable para los contribuyentes canarios
- El nivel freático sube 50 centímetros en tres días en La Laguna
- Costas de Canarias avala la creación de un gran charco natural en Santa Cruz de Tenerife, en el litoral de Añaza
- Un operativo de 200 efectivos garantizará la seguridad en la Romería de San Marcos de Tegueste
- Capturado un ladrón por diversos robos en casas en Tenerife que causaron alarma social
- Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo vuelven a saborear la Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste
- La Aemet prevé un jueves lluvioso, con vientos fuertes y heladas en la cumbre en Tenerife