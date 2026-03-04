La banda que asaltó decenas de casas en el norte de Tenerife fue vigilada antes de caer

La Guardia Civil y la Policía Nacional siguió durante días, «entre cuatro o cinco» jornadas, a los presuntos autores de los robos que estaban sufriendo decenas de vecinos en sus casas en el norte de Tenerife. Tras las primeras pesquisas, se localizaron los vehículos con los que los sospechosos se movían de un municipio a otro.

«Los seguimientos en coches camuflados» dieron sus frutos al «identificar a varios jóvenes que tenían antecedentes», incluso durante una de esas vigilancias, se constató que tres de los sospechosos «entraron en una vivienda de Garachico y, minutos más tarde, huyeron a toda prisa». Los agentes que les siguieron hasta allí recibieron instrucciones de la base para entrar en el inmueble y comprobar si la propiedad había sido asaltada. Era la pieza angular que faltaba en la investigación y el resultado «fue positivo».

Varios de esos agentes que formaron parte de las investigaciones activadas tras las denuncias recibidas por parte de las víctimas de los robos explicaron este miércoles los pormenores de esas pesquisas que concluyeron con la detención de los cinco presuntos autores.

Nexos entre las denuncias

Entre finales de 2023 y principios de 2024 empezó a registrarse un volumen inusual de denuncias por asaltos en viviendas en Tenerife, en especial en los municipios del norte de la Isla. Investigadores de ambas Fuerzas de Seguridad del Estado se dieron cuenta que la mayoría de las denuncias tenían diversos nexos de unión o elementos comunes que les hicieron sospechar que los autores que estaban detrás de los asaltos podían formar parte de una banda organizada.

«Herramientas y técnicas para forzar las cerraduras de las puertas de entrada; el número de asaltantes y la coincidencia de determinados modelos de vehículos que utilizaban para llegar y huir: un Volkswagen Golf, de color gris; un Audi A1, de color rojo, y un Seat Arona», fueron «pistas relevantes para conducir la investigación» y esclarecer la autoría de los robos.

La tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde cinco acusados afrontan penas de más de 23 años de prisión como presuntos autores de robos con fuerza en 21 viviendas, sirvió para escuchar a los agentes que llevaron a cabo las pesquisas y las detenciones de los presuntos autores.

Además, otros agentes relataron qué encontraron en la vivienda de uno de los acusados tras su detención. «Se intervinieron joyas, numerosos relojes y móviles, aparatos electrónicos, 700 euros, dos armas de fuego, medicamentos, anabolizantes y cocaína, aunque la lanzó por la ventana antes de aprehenderla», corroboraron.

Piezas separadas

Esta causa fue dividida el pasado mes de septiembre en tres piezas separadas. En una de ellas ya se juzgó a uno de los acusados por tenencia ilícita de armas de fuego y tráfico de drogas. En la segunda pieza se procesó también a uno de los investigados que en el asalto a una de esas viviendas se encaró e hirió con un detornillador al propietario que les había descubierto.

A lo largo de esta semana se han celebrado tres sesiones de la pieza separada que solo tiene que ver con los asaltos y robos a 21 viviendas en una vista oral en la que ya han declarado 45 de los más de 70 testigos citados. El próximo lunes se reanudará la vista con la declaración de más testigos y peritos. Está previsto que las sesiones concluyan el próximo miércoles.