El jurado decide si allanó en Tenerife la casa de la suegra por ir a recoger su hamaca

Los nueve miembros de un jurado elegido para celebrar un juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife deben decidir si el hombre que este jueves se sentó en el banquillo de los acusados es culpable o no de un delito de allanamiento de morada en la casa de su suegra, fallecida el pasado año. Para los abogados de la acusación particular no hay dudas de su culpabilidad y por eso piden una pena de dos años de prisión.

Sin embargo, la Fiscalía considera que este caso no responde al tipo delictivo de un allanamiento de morada y por eso no se presentó escrito de calificación. En la vista oral, la fiscal María Rodríguez solicitó el sobreseimiento y archivo de la causa.

La representante del Ministerio Público señaló que este caso surge en medio de «rencillas o desavenencias familiares», con denuncias de una y otra parte que ya fueron enjuiciadas. Abundó en que los vídeos presentados por la acusación «no evidencian que la persona que aparece en ellos sea el investigado». Y es más, argumentó que «en caso de que lo fuera, tampoco se observa que hubiera accedido saltando el muro, ni muestra una voluntad de violentar la vivienda: se queda en el exterior, habla con un vecino o un pintor, porque no se ve claro, y se marcha tranquilo, aunque antes lanza una hamaca al exterior», afirmó.

«Goles en la venta y puerta»

La acusación particular, en cambio, sostiene que el investigado entró sin permiso en la vivienda de su suegra tras saltar el muro exterior, el 7 de septiembre de 2024 en Valle de Guerra. Luego «golpeó de forma violenta una ventana y la puerta de la cocina por la parte trasera» y «tiró diversos objetos» hasta que se marchó dejando a la víctima, de avanzada edad, en una «situación de temor, angustia y ansiedad». Estos hechos se habrían producido en el patio delantero y trasero de la propiedad, sin que el denunciado accediera al interior de la vivienda propiamente dicha, donde se «resguardaba» la propietaria.

Los abogados de la acusación señalaron que el acusado se marchó de la propiedad en un vehículo e intentó atropellar, momentos después, a otros dos miembros de la familia de su esposa. Este último hecho, contenido también en el relato del escrito de acusación, ya fue juzgado y el acusado, condenado en un procedimiento por delitos leves, por lo que no está conexo en esta causa.

La acusación llevó al plenario cinco testigos: dos hijos de la mujer fallecida, cuñados del acusado; la vecina de enfrente de la vivienda supuestamente allanada que, además, afirmó que grabó con su móvil los tres vídeos aportados por la acusación, y dos miembros de la asociación de vecinos.

Sin testigos directos

Los dos hijos de la mujer declararon que no estuvieron presentes durante el supuesto allanamiento, y los dos hombres de la asociación de vecinos afirmaron que «llegaron cuando el acusado se iba del lugar» y, uno de estos, dijo que vio al acusado «lanzar una madera con clavos a la calle». Sin embargo, ninguno de ellos fue testigo directo ni de cómo entró en la casa ni de los hechos que se relatan en la denuncia.

La mujer dijo que escuchó ruidos por la mañana y se asomó exclamando: «Otra vez fiesta», reconoció ayer. Afirmó que grabó tres vídeos con el móvil y se los envió a uno de los denunciantes por Whatsapp. Aunque el tribunal los admitió como prueba, fueron puestos en entredicho por fiscal y defensa, que dijeron que no se podía establecer su «trazabilidad» (fecha y hora) y no tenían calidad para identificar a nadie.

El acusado declaró que ese día «no estuvo en la casa» y que los problemas vienen porque los hermanos de su mujer «no quieren repartir la herencia».

La fiscal contradijo a un testigo en su informe final, tras ver los vídeos: «Hay una persona que se ve que sale de la casa con una hamaca y luego la lanza, no un palo. No creo que valga más de 90 euros».

El acusado en su última palabra aseguró que la hamaca era suya y que se llevaba bien con su suegra, a pesar de lo que digan sus cuñados.