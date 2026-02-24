Alega que fue operado de la cabeza hace meses para no asistir a un juicio en Tenerife

Un acusado como presunto autor de una estafa agravada sobre cuatro víctimas comunicó, apenas unas horas antes de celebrarse el juicio ayer, que no podía comparecer debido a que «había sido operado de la cabeza, le faltaba parte del cráneo y había sufrido pérdida de masa cerebral». El abogado que ejerce la defensa del investigado explicó, ante las preguntas de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por no comparecer el acusado a la vista, que su cliente le comunicó los motivos la semana pasada y este remitió un escrito a la Sala.

El tribunal consideró que es «una falta de respeto» hacia los juzgadores, el fiscal y las víctimas que acuden a una cita judicial dejando de lado otros copromisos, teniendo en cuenta que fue citado el pasado mes de diciembre para que compareciera ayer. El letrado se excusó, pero el presidente de la Sala le afeó que enviara el escrito sobre esta incidencia a última hora del pasado viernes, teniendo en cuenta que la intervención quirúrgica no se produjo después de su citación, sino un mes antes, en noviembre pasado.

La Sala indicó que se le citará de nuevo para motivar la incomparecencia y podía solicitarse su ingreso en prisión provisional «teniendo en cuenta sus antecedentes», posición a la que se adhirió el fiscal.

Penas por la estafa

El Ministerio Público solicita que se imponga al acusado una pena de cuatro años de prisión, abonar una multa de 2.700 euros y devolver a los denunciantes el dinero que les estafó, que asciende a cerca de 3.000 euros más otros 500 euros a cada uno por daños morales.

El encausado, que residía en Las Palmas de Gran Canaria, ofreció a través de una aplicación online dos viviendas en alquiler que no estaban a su disposición y por lo tanto era imposible cumplir con su compromiso. Las víctimas adelantaron en concepto de reserva diferentes cantidades de dinero que incorporó a su patrimonio y que no ha devuelto.

De esta manera, el acusado contactó con la primera perjudicada por medio de un whatsapp cuya titularidad real se desconoce, y ésta envió 900 euros al acusado en concepto de reserva de una de las supuestas viviendas disponible.

La Fiscalía indica que con el mismo método consiguió engañar a otra persona que le ingresó 1.440 euros sin que le afectado pudiera ocupar la vivienda ni recuperar el dinero. Añade el escrito fiscal que otras dos personas fueron engañadas con la misma táctica.

Las investigaciones llevadas a cabo concluyeron que la cuenta de banco había sido abierta por el procesado de forma presencial en la capital grancanaria mientras que los denunciantes residían en Santa Cruz de Tenerife, desde donde realizaron las transferencias.