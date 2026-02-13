La magistrada envía a juicio la presunta trama de venta ilegal de equipaciones del CD Tenerife

La magistrada jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, titular de la plaza cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife acordó ayer, jueves, la transformación en Procedimiento Abreviado de las diligencias previas penales abiertas por el conocido como caso Camisetas en las que se investiga a tres personas que habrían formado parte de una presunta trama dedicada a la sustracción y venta clandestina de material deportivo del Club Deportivo Tenerife.

La resolución considera que existen indicios suficientes para continuar el proceso por delitos que podrían encuadrarse en la apropiación indebida dentro de la modalidad de administración desleal, hurto y receptación, y concluye la investigación que se inició en febrero de 2025 tras un atestado elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, especializada en delitos patrimoniales.

El papel del "coordinador del estadio"

Según el auto al que ha tenido acceso EL DÍA, un empleado del CD Tenerife que era responsable del material deportivo del primer equipo habría venido sustrayendo, desde fecha indeterminada, prendas oficiales almacenadas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Entre el material presuntamente desviado figuran equipaciones destinadas tanto al uso del primer equipo como a la venta en la tienda oficial.

El investigado tenía acceso directo a los almacenes y era quien recibía los pedidos procedentes de Hummel, la marca deportiva que actualmente viste al club, además de haber gestionado históricamente material de anteriores proveedores.

Esas prendas presuntamente sustraídas a la entidad blanquiazul, se trasladaban a un local situado en la calle José María Bacells, en San Cristóbal de La Laguna, que era gestionado por el presidente de una peña del CD Tenerife y que en esta causa figura como el segundo investigado.

En el registro de ese local ordenado por la jueza el 26 de febrero de 2025, los agentes hallaron: 2.998 prendas de la equipación del CD Tenerife, valoradas en 120.829,76 euros, 335 prendas de Puma, antiguo proveedor deportivo de la entidad blanquiazul, así como otras 157 prendas de Luanvi. De estas dos últimas marcas suministradoras no se ha podido cuantificar su valor de mercado.

Parte de ese material intervenido incluía equipaciones del primer equipo ya serigrafiadas con patrocinadores y nombres de jugadores, prendas que, según los responsables del club, "no se destinan a la venta al público". En el interior del local también se localizaron cajas de cartón cuyo destinatario figuraba el propio Club Deportivo Tenerife con la mención expresa "a la atención del coordinador del estadio", junto con el número de teléfono asignado por la entidad deportiva al empleado investigado.

Las ventas ilegales, con el "boca a boca"

El presunto canal de distribución era ese local, cerrado al público pero que funcionaba mediante el "boca a boca". Las vigilancias policiales documentaron en febrero de 2025 múltiples entradas y salidas de compradores que abandonaban el establecimiento con bolsas oficiales del club.

Las ventas se realizaban principalmente en efectivo. No obstante, entre octubre de 2021 y febrero de 2025 se registraron 319 operaciones por Bizum por un importe total de 21.222,80 euros, muchas de ellas con conceptos como "ropa del tfe", "camiseta tete" o "10 prendas cd tenerife". Además, un informe económico aportado a la causa refleja que entre 2018 y 2024 el responsable del local, y segundo investigado, efectuó ingresos en efectivo por valor de 54.085 euros en una cuenta bancaria de su titularidad.

El auto hace referencia también a las conversaciones intervenidas en el teléfono móvil de ese presidente de la peña deportiva con el primer investigado y empleado del club como: "Ya tengo 3 cajas preparadas" o "Por la puerta cero la podemos sacar". En el teléfono intervenido también se hallaron fotografías de prendas coincidentes con las halladas en el registro y referencias a precios y a la necesidad de operar en efectivo. En uno de los mensajes, el responsable del local clandestino indicaba expresamente que prefería cobrar en efectivo porque "no era autónomo y no quería tener problemas".

La reventa organizada

La investigación también implica a un tercer investigado, que adquiría grandes cantidades de prendas para revenderlas. En su teléfono se hallaron listados detallados de pedidos con precios unitarios, así como 42 archivos PDF bajo la denominación "mercancía y entrega a cuenta". En esos documentos se contabilizan 1.166 prendas por valor de 16.739 euros, de los cuales constan pagos por 13.980 euros y un saldo pendiente de 2.759 euros. En las conversaciones se mencionan frases como "quiero pagarte una parte de lo que he vendido y coger algunas cosas", lo que, según la magistrada, apuntaría de forma indiciaria a un reparto de beneficios.

El control de llaves y ausencia de inventario

Durante la fase de instrucción han declarado diferentes testigos como el exdirector de Marketing del club y el secretario general actual de la entidad que coincidieron en señalar que el empleado investigado tenía acceso a las llaves del almacen como del resto de dependencias del estadio, aunque el primero admitió desconocer si existían otros juegos de llaves a los que podrían tener acceso otras personas vinculadas con la entidad deportiva.

El exdirector de Marketing añadió en su declaración que la tienda oficial del club tenía tres llaves y que "el empleado investigado tenía las de la alarma y la puerta". Esta afirmación es la que hace sospechar a la instructora del caso de que "el empleado no solo podría haber estado sustrayendo material del almacén del estadio, sino también de la tienda oficial del CD Tenerife". Sin embargo, el empleado negó en su declaración que tuviera las llaves de la alarma y de la tienda.

El exdirector de Marketing declaró que, pese a haberse aprobado partidas de ropa por valor de 1,2 millones de euros, no había existencias suficientes para cubrir las necesidades del primer equipo y la cantera. Añadió que el único inventario de material deportivo informatizado era el de la tienda oficial.

El secretario general del club afirmó que el empleado investigado "intentaba que las llaves de las instalaciones estuvieran en pocas manos" y aseguró que el empleado "entregaba al final de temporada una hoja arrancada de una libreta en la que hacía constar las prendas que habían sobrado para que entraran en el flujo de ventas de la tienda".

Asimismo, confirmaron que el CD Tenerife había adquirido una máquina de serigrafía que no se utilizaba mientras se encargaba a una empresa externa esos trabajos por los que facturó al club blanquiazul 329.680,60 euros en las temporadas 2019/2020 y 2024/2025.

Análisis patrimonial

Un informe económico incluido en el auto señala que el empleado del club, identificado como "coordinador del estadio", era titular de una cuenta con un saldo de 154.028,80 euros a marzo de 2025. El juzgado destaca la ausencia de movimientos habituales de consumo (supermercados, restauración, comercios), lo que considera un indicio de posible uso de dinero en efectivo para gastos diarios.

La Fiscalía y las acusaciones disponen ahora de un plazo de 10 días para presentar escrito de acusación o archivo.

El auto subraya que la investigación ha permitido reconstruir una presunta operativa continuada en el tiempo que habría implicado la extracción sistemática de material deportivo del club y su posterior comercialización al margen de los canales oficiales.