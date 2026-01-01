Ratifican la condena para un hombre por abuso a una mujer a la que contactó para limpiar

La Audiencia Provincial tinerfeña ha confirmado la pena de dos años y un día para un hombre que publicaba anuncios en internet buscando personas para limpiar su casa pero con la intención de mantener relaciones sexuales con ella.

Una de estas mujeres presentó una denuncia por intento de abuso sexual y en la investigación del caso la Policía encontró 54 teléfonos de mujeres, casi todas extranjeras, y se dio por probado que primero contactaba con ellas y luego les hacía insinuaciones sexuales, según señala la sentencia.

La Audiencia cree que el propio acusado corroboró de forma parcial la declaración de la víctima al reconocer que estuvo en el lugar y momento en el que ocurrieron los hechos y admitió que contactaba con chicas a través de los anuncios porque en realidad buscaba conocer gente y que les preguntaba por su nacionalidad.

Antecedentes

El procesado ya había sido condenado días antes a una multa por este mismo delito, y ahora el fallo considera probado que utilizaba esta página de anuncios con la verdadera intención de relacionarse con mujeres para que acudieran a su casa a fin de llevar a cabo relaciones sexuales.

En el fallo se relata como la mujer contactó con el acusado a través de internet para el trabajo y cuando estaba realizando estas labores, el hombre intentó abusar de ella que se resistió.

El procesado recurrió a la Audiencia alegando que la condena se basaba únicamente en el testimonio de la víctima quien había incurrido en ciertas contradicciones como que primero dijo que había salido corriendo y en otra ocasión que lo hizo caminando.

El hecho de no haber presentado la denuncia hasta casi dos semanas después lo justifica la mujer por su complicada situación en el país, pero que al observar que publicaba de nuevo el anuncio su intención siempre fue que nadie cayera en la misma trampa.

El acusado, por su parte, dijo que al principio le había permitido sacarle una foto de su carnet de identidad lo que demostraría que nunca tuvo intención de abusar de ella y que otra mujer limpiaba su casa desde hacía un año sin que nunca hubiera pasado nada, argumentos rechazados por la Audiencia.

El Juzgado de lo Penal también impuso el agravante de aprovechamiento de lugar y la obligación de permanecer en libertad vigilada cinco años durante los que tampoco puede acercarse ni comunicarse con la mujer.