A juicio el director de una banda de música por abusos sexuales

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide una condena de cinco años de prisión para el director de una banda de música que presuntamente agredió sexualmente a una menor que integraba la agrupación musical.

El Ministerio Público, en su escrito de calificación, asegura que queda demostrado que el acusado besó a la niña en el local donde la banda guarda los instrumentos, así como en un callejón. Además, le propuso mantener relaciones sexuales con él y hacer un trío con otra integrante de la banda.

El acusado, aprovechando los desplazamientos en guagua a las diferentes localidades donde llevaban a cabo sus actuaciones, se sentaba junto a la menor y le colocaba la mano sobre el muslo y le realizaba tocamientos, según la acusación pública.

Los hechos, que fueron denunciados por el representante legal de la menor, de 16 años, se enjuiciarán en la sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La Fiscalía también pide que se imponga una medida de libertad vigilada durante cinco años tras su salida de prisión si es condenado y que el procesado participe en programas de educación sexual. Además, reclama que se le prohíba aproximarse a la menor a menos de 500 metros de cualquier lugar donde esté o comunicarse con ella durante cuatro años.