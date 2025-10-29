Absuelto un joven en Tenerife acusado de agresión sexual a una menor porque su edad mental equivalía a 17 años

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un joven de haber agredido sexualmente a una menor, que entonces estaba a punto de cumplir 15 años, entre otras razones porque aquel padece un retraso intelectual leve y aunque entonces tenía 19 años su edad mental equivalía a 17.

El fallo absolutorio también se basa en las contradicciones en las versiones ofrecidas por la chica al tribunal y diferentes relatos que manifestó durante el procedimiento judicial y a los testigos.

En la denuncia presentada en su día se recogía que sobre las sobre las 11:00 horas del 16 de febrero de 2022, el acusado acudió a la casa de la adolescente en Santa Cruz, invitado por ella cuando se encontraba sola convaleciente de una luxación de rodilla y un esguince, por lo que debía guardar reposo.

Relaciones sexuales

Una vez en la vivienda, ambos se trasladaron a la habitación de la joven, se acomodaron en la cama, comenzaron a ver películas con el móvil y a continuación mantuvieron relaciones sexuales completas.

Dos semanas más tarde, la menor acudió a un centro médico acompañada de otro amigo al que acababa de contar lo sucedido y desde allí la derivaron a los juzgados, donde la menor y la madre interpusieron una denuncia.

A lo largo del procedimiento judicial comparecieron como testigos la madre, que llegó a la casa poco después de ocurridos los hechos, y de familiares y conocidos a los que relató lo sucedido.

Algunos de los informes periciales elaborados apuntaban a la posibilidad de que efectivamente hubiese sido víctima de una agresión sexual.

Declaraciones contradictorias

La Sala, sin embargo, considera que las declaraciones de la joven durante el juicio resultaron contradictorias y siempre afirmó que fue forzada a mantener estas relaciones, mientras que el acusado reconoció los hechos pero dijo que habían sido consentidas.

La denunciante señaló que en un momento dado le pidió que parara pero que el acusado continuó agarrándola por las muñecas, se puso encima de ella y la violó.

La Sala cuestiona la credibilidad y tiene "serias dudas" sobre el relato de la denunciante en aspectos como haber omitido algunos detalles, en teoría llamativos y traumáticos.

Así, en sede judicial aseguró haber sido objeto de una agresión de "violencia extraordinaria", recibiendo golpes en la pierna y el tobillo lesionados para doblegar su voluntad.

Pero durante el juicio no hizo ninguna referencia al respecto y se limitó a señalar que el acusado le había sujetado por las muñecas y que estaba borracho.

"Resulta llamativo, y ajeno a la experiencia del Tribunal, que una víctima cuente a unos testigos pero olvide decírselo a otros haber recibido golpes dirigidos a partes del cuerpo lesionadas o que el agresor estaba bebido lo que agravaría la sensación de inseguridad y peligro. Existen detalles en el relato de la menor de cuya certeza no hay constancia" y que parecen haber sido desmentidos por algunos de los amigos que prestaron declaración, se indica en la sentencia.

También la chica se refirió a que tenía un novio, de cuya existencia nadie más tenía conocimiento.

La madre dijo que mantenía la suficiente confianza con su hija como para que le contara lo que había ocurrido pero pese a llegar poco después a la casa, no supo nada aunque vio manchas de sangre en la cama, la "notó rara" y vio que la casa estaba desordenada y había un olor particular.

La Fiscalía calificó los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años, por lo que pedía que se le impusiera al hombre la pena de 14 años y el pago de una indemnización de 30.000 euros, cantidad que la acusación particular elevaba a 40.000 euros.