Un funcionario de la Agencia Tributaria en Tenerife acepta dos meses de cárcel por intentar destruir expedientes
Un funcionario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Santa Cruz ha aceptado 2 meses y 20 días de cárcel y pagar 300 euros por un delito de infidelidad en custodia de documentos públicos en grado de tentativa.
Una vez detectado "este proceder irregular" se trasladaron las bolsas repletas de expedientes a la vivienda del delegado de la AEAT en la isla "para impedir su destrucción".
La sentencia refleja que el 25 de febrero de 2008, cuando el procesado ocupaba la plaza de Jefe de Unidad Regional de Inspección en Tenerife, y procedió a guardar dentro de seis bolsas de tamaño industrial documentación de 57 contribuyentes que estaban en su despacho.
Incumplió el deber de custodia
El fallo determina que, de esa manera, el trabajador público "incumplió con su deber de custodia, en cuanto que los expedientes no fueron entregados según el procedimiento establecido a los servicios correspondientes".
La documentación se refería a hoteles y empresas turísticas, industrias, alquiler de coches, una entidad bancaria, Emmasa, Gestur-Tenerife, Compañía Cervecera, de Tabacos y el CD Tenerife.
Descartado el blanqueo de capitales
En principio, al funcionario se le atribuía también el delito de blanqueo de capitales que quedó descartado y se acordó no celebrar el juicio con jurado al alcanzarse previamente la conformidad.
La pena de cárcel puede ser sustituida por el pago de una multa de 1.600 euros y se acuerda su inhabilitación durante dos meses.
