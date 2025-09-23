El TSJC avala la condena de 25 años por un crimen machista en Tenerife, que será firme al no ser recurrida

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha avalado la condena de 25 años de cárcel para un hombre por el asesinato de su expareja el 8 de enero de 2023 en el municipio tinerfeño de Adeje, condena que es firme tras rechazar el procesado recurrir ante el Tribunal Supremo.

El TSJC ratificó el fallo de la Audiencia Provincial, que también incluye una multa de 370.000 euros, después de que un jurado popular considerase culpable al acusado, quien había sido marido de la mujer asesinada, madre de cuatro hijos.

De las penas de prisión, 23 años se corresponden al asesinato consumado con un cuchillo, con el agravante de parentesco y género y un año y diez meses por las lesiones que causó en el hijastro cuando intentó defender a la mujer.

Indemnización

La indemnización se divide en 250.000 euros a los cuatro hijos por la muerte y daños morales, 20.000 al hijo que resultó herido y otros 25.000 a cada uno de los cuatro por el mismo concepto.

El juicio con jurado tuvo lugar a lo largo de cinco sesiones a finales del mes de enero y el tribunal popular, que emitió un veredicto de culpabilidad en pocas horas en la última de estas jornadas, pidió que se tuviera en cuenta el agravante de parentesco y género.

Malos tratos durante el matrimonio

El matrimonio duró diez años en los que las peleas y malos tratos fueron continuos, al igual que las separaciones y consiguientes reconciliaciones, hasta el 28 de diciembre de 2022 en el que tras una denuncia de la víctima, el procesado estuvo en el calabozo unos días.

Su abogado admitió la culpabilidad desde el principio y visto el dictamen solicitó 16,5 años de prisión por la muerte y lo mínimo por las lesiones además de pedir el atenuante de que actuó bajo el efecto del alcohol, drogas y pastillas por lo que aseguró no recordar nada.

Los dos hijos mayores de la mujer relataron una sucesión de vejaciones hacia la mujer y hacia ellos que concluyó aquella noche en la que presenciaron como su padrastro la atacaba a las puertas de la casa.

Declaración de los testigos

Todos los testigos que participaron en la vista aseguraron que no percibieron que el hombre estuviera ebrio y en lo que sí coincidieron sus compañeros de trabajo, fue que en jornadas anteriores, le oyeron comentarios de que iba a matar a su expareja.

Los peritos certificaron que la muerte se produjo de forma casi inmediata y bastó una sola cuchillada y el psicólogo descartó que el acusado no hubiese sido consciente de lo que hacía aunque hubiese ingerido bebidas alcohólicas, pastillas o cocaína y puso en duda que sufriera amnesia.

Como penas accesorias también se impone una orden de alejamiento y prohibición de acercarse a los hijos del matrimonio durante 35 años, a lo que se sumarían otros diez con respecto al hijo mayor que intentó detener la agresión y resultó herido.