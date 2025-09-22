El TSJC ordena dictar nueva sentencia sobre una agresión sexual en Tenerife a petición de la denunciante

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado a la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife a emitir un nuevo fallo por un caso de agresión sexual, a petición de la víctima, por el que el acusado fue condenado a dos años de cárcel.

El alto tribunal canario detecta "una falta de convicción" de la Audiencia sobre el que es considerado el hecho capital, como es comprobar si hubo relaciones completas, lo que la Sala reduce a "la sometió a actos de carácter sexual", mientras que la víctima utilizó en todo momento el término "violación".

A ello se une que un testigo observó cómo el condenado se subía los pantalones y algunas pruebas físicas, aunque éstas no son concluyentes.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos tuvieron lugar el 23 de octubre de 2023 cuando la víctima y una amiga estuvieron en un bar de un Centro Comercial de Los Cristianos, donde habían bebido grandes cantidades de alcohol durante toda la noche y en el que trabajaba como camarero el acusado, quien le sirvió más copas.

Finalmente, la chicas aceptaron la invitación del dueño del establecimiento para subir al apartamento, donde continuaron ingiriendo alcohol y en el que apareció también el encausado.

Actos sexuales

En un momento dado la denunciante se levantó de la mesa y se recostó en un sofá, donde permaneció adormilada, lo que habría aprovechado el procesado para quitarle la ropa interior y llevar a cabo diversos actos sexuales, sin que conste que llegaran a ser completos.

Una vez conocido el fallo, la joven y a Fiscalía lo recurrieron ante el TSJC alegando error en la apreciación de la prueba, al considerar que existe constancia de que se está ante una violación, por lo que creen conveniente aumentar la pena.

Aunque la actual legislación impide condenar a alguien que haya quedado absuelto en primera instancia, sí es posible anular la sentencia inicial y redactar una nueva como ocurre en este caso.