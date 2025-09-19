Un vecino de La Laguna, involucrado en una estafa de 29.000 euros a una persona de Lugo

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Logroño de 20 años de edad y a otro de San Cristóbal de la Laguna de 39 como sospechosos de hacerse pasar por gestores de una entidad bancaria para estafarle 29.000 euros a un residente en la localidad lucense de Burela.

Según ha informado este viernes la Comandancia de Lugo en un comunicado, los hechos sucedieron el pasado mes de mayo y se les atribuye un supuesto delito de estafa tecnológica y blanqueo de capitales.

Supuestamente, los investigados se hicieron pasar por gestores de una entidad bancaria y, con el pretexto de solventar varios movimientos fraudulentos en la cuenta corriente de la víctima, consiguieron que esta les facilitase las contraseñas de acceso.

Préstamo y pagos

Posteriormente, gestionaron un préstamo personal por valor de 20.000 euros y, una vez ingresado en la cuenta, realizaron tres cargos por un importe total de 29.000 euros.

Presentada la denuncia, los investigadores se pusieron en contacto inmediatamente con la entidad bancaria a la que había ido a parar el dinero para que, de manera preventiva, bloquease la cuenta y paralizase las transferencias realizadas una vez ingresados esos importes.

Cuentas en Malta y Francia

De hecho, en el desarrollo de la investigación, los agentes encargados del caso comprobaron que, tras recibir los abonos en la cuenta bancaria, los sospechosos supuestamente habían ordenado transferencias dirigidas a distintas cuentas corrientes con sedes en Malta y Francia.

Fruto de la rápida actuación de la Guardia Civil esas transferencias quedaron anuladas y, aunque los supuestos autores de la estafa llegaron a mover el dinero de cuenta hasta en cuatro ocasiones, finalmente fue recuperado.

Los agentes de Lugo encargados del caso contaron con el apoyo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de La Rioja y de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.