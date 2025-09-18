El TSJC confirma las penas de entre 5 y 3 años de cárcel por traficar droga en La Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado las penas a cinco acusados de traficar con droga en la isla de La Palma que oscilan entre los 5 y los tres años y medio, sumando de forma global 17 años, frente a los 25 solicitados en su momento por la Fiscalía.

El pago de la multa asciende a un total de 2.525 euros mientras que el Ministerio Público pedía 105.000 y en el fallo en algunos casos se acepta el atenuante de drogadicción mientras que a todos ellos se les condena a un año y medio por pertenencia a banda criminal.

En su momento la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dio por probado que estas personas se dedicaban a la venta de cocaína, crack, heroína y marihuana desde una vivienda situada en Tazacorte.

En sus alrededores la Guardia Civil interceptó a varios consumidores de toda la isla que habían ido a comprar estas sustancias.

Plantación de marihuana

Dentro de los condenados el primero se encargaba de las tareas de coordinación, custodiar y depósito de la droga para luego venderla, mientras que otro de ellos en su casa tenía una plantación de marihuana y los restantes se encargaban de la distribución.

En el recurso presentado ante el TSJC se alegaba que las escuchas telefónicas no estaban autorizadas y las pruebas serían nulas dado que un encausado habría sido interceptado y participó en la conversación con otro miembro de la banda antes de que se emitiera el auto de autorización.

Indicios

El Tribunal responde que en aquel momento existían indicios suficientes de que se estaba ante un delito por lo que se considera adecuado haber tomado la decisión de identificar las llamadas.

"El hecho de que la investigación contra un recurrente se inicie por una conversación intervenida legalmente a otro acusado no implica necesariamente la nulidad de aquella dado que el hallazgo casual o descubrimiento ocasional no ocasiona la invalidez de las actuaciones", dice el TSJC. También se toma en cuenta a la hora de concluir en una condena los registros realizados en varios domicilios de los cinco condenados en los que se encontró droga, útiles, móviles y dinero.

En concreto se incautaron 14 gramos de cocaína por valor de 891 euros, 4 kilos de marihuana por 8.600 euros, 81 de hachís de 500 euros y 2 de heroína por 116, lo arrojaba un valor total de 3.800 euros.

En cuanto a monedas se encontraron casi 4.000 euros distribuidos en dos casas, además de elementos para cortar y distribuir la droga, un vehículo y dos motocicletas.