Juicio por agresión sexual en Carnavales: una amiga de la víctima asegura que no quería que se supiese que era menor de edad

Una amiga de la menor que supuestamente fue víctima de una agresión sexual en los carnavales de 2024 declaró en el juicio celebrado el miércoles en la Audiencia Provincial tinerfeña, que ésta le pidió que no le contara al acusado que era menor de edad.

En la segunda sesión de la vista oral, la testigo ha afirmado que ambas habían bebido bastante y que al rato de conocer al acusado se fue con él y, posteriormente, la llamó para decirle lo que había ocurrido.

La Fiscalía se mantiene en su petición de penas de 15 años de cárcel y multa de 15.000 euros, mientras que la defensa solicita la libre absolución, al no haberse acreditado la comisión de delito alguno.

Desconocía su edad

El procesado relató que había llegado desde Ibiza a Tenerife para estar con unos amigos, que se encontró con la joven y las demás chicas y que en ningún momento le contaron que fueran menores e incluso la víctima le aseguró que tenía 17 años.

Poco tiempo después de conocerse le propuso mantener relaciones sexuales, "porque tenía ganas" y de la mano fueron al baño portátil situado cerca de la Plaza de España donde insistió en que entrara con ella pero asegura que jamás la forzó.

Un policía los encontró en el baño

En un momento dado tocaron a la puerta y vieron a una persona disfrazada que se identificó como policía que empezó a hacerles preguntas, negando haber dicho que eran novios.

Los médicos que atendieron a la menor en la madrugada del 13 de febrero declararon que parecía "incoherente", sus palabras eran "contradictorias", presentaba síntomas de embriaguez, sin ser graves y "recordaba vagamente que había estado en un baño pero poco más".

A la pregunta del fiscal de si aparentaba ser mayor de lo que decía, las peritos dijeron que su físico era acorde a sus 15 años y que la exploración determinó que no presentaba síntoma de haber mantenido relaciones sexuales a la fuerza.

El análisis toxicológico demostró que presentaba 1,31 gramos por litro aunque posiblemente era más dado que la muestra estaba contaminada al haber sido expuesta por error al oxígeno, y el sicólogo ratificó que no presenta secuelas psíquicas relacionadas con lo sucedido.