Cinco tinerfeños, acusados de robo, narcotráfico y tenencia ilícita de armas

Cinco personas del norte de Tenerife han sido acusadas por la Fiscalía de los delitos de robo, lesiones, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas y la Fiscalía les pide 8 años y medio de prisión a uno de ellos por robo, 5 años al segundo por el mismo delito y 9 al tercero.

A este último también le pide el pago de 44.200 euros por considerarlo responsable también del tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

A los otros dos el Ministerio Público les pide 4 años y medio de cárcel a cada uno por robo en casa habitada.

Piezas separadas

En una vista previa celebrada en julio se acordó que los cinco acusados no sean considerados una banda organizada por lo que cada delito y procesado será juzgado en piezas separadas, como pedían las defensas.

La tercera y segunda se centra en los cargos de salud pública y robo y está previsto que tengan lugar el próximo día 25 de septiembre en la Audiencia Provincial.

Robo en el interior de viviendas

Las detenciones se desencadenaron cuando Guardia Civil del norte de la isla recibió informaciones de que todos los procesados se dedicaban a la sustracción de joyas, monedas antiguas, dispositivos electrónicos y dinero en el interior de viviendas tras forzar las cerraduras.

En algunos casos atacaban a los propietarios, en otras ocasiones no lograban su propósito y en algunas más robaron cantidades que llegaron a los 8.000 euros, hasta sumar un total de 21 acciones delictivas.

Registros

Una vez detenidos se hicieron registros domiciliarios en los que se encontraron armas, unos 400 gramos de cocaína, 42 de hachís y medio de MDMA, drogas que hubiesen alcanzado un valor de 22.200 euros.

También se hallaron algunos de los objetos robados así como útiles para cometer los hurtos.

El Ministerio Público solicita que se indemnice a las víctimas en la cantidad que se fije en la ejecución de sentencia por los objetos sustraídos.