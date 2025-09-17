Cinco tinerfeños, acusados de robo, narcotráfico y tenencia ilícita de armas
La Fiscalía pide hasta 9 años de cárcel
Cinco personas del norte de Tenerife han sido acusadas por la Fiscalía de los delitos de robo, lesiones, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas y la Fiscalía les pide 8 años y medio de prisión a uno de ellos por robo, 5 años al segundo por el mismo delito y 9 al tercero.
A este último también le pide el pago de 44.200 euros por considerarlo responsable también del tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
A los otros dos el Ministerio Público les pide 4 años y medio de cárcel a cada uno por robo en casa habitada.
Piezas separadas
En una vista previa celebrada en julio se acordó que los cinco acusados no sean considerados una banda organizada por lo que cada delito y procesado será juzgado en piezas separadas, como pedían las defensas.
La tercera y segunda se centra en los cargos de salud pública y robo y está previsto que tengan lugar el próximo día 25 de septiembre en la Audiencia Provincial.
Robo en el interior de viviendas
Las detenciones se desencadenaron cuando Guardia Civil del norte de la isla recibió informaciones de que todos los procesados se dedicaban a la sustracción de joyas, monedas antiguas, dispositivos electrónicos y dinero en el interior de viviendas tras forzar las cerraduras.
En algunos casos atacaban a los propietarios, en otras ocasiones no lograban su propósito y en algunas más robaron cantidades que llegaron a los 8.000 euros, hasta sumar un total de 21 acciones delictivas.
Registros
Una vez detenidos se hicieron registros domiciliarios en los que se encontraron armas, unos 400 gramos de cocaína, 42 de hachís y medio de MDMA, drogas que hubiesen alcanzado un valor de 22.200 euros.
También se hallaron algunos de los objetos robados así como útiles para cometer los hurtos.
El Ministerio Público solicita que se indemnice a las víctimas en la cantidad que se fije en la ejecución de sentencia por los objetos sustraídos.
- Santa Cruz de Tenerife convertirá la parcela abandonada de La Monja en calles, aparcamientos y espacios públicos
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- Grefg vuelve a Tenerife: su reflexión sobre la polémica pasada en el Teide, el descubrimiento de la gastronomía y su espinita con los Esland
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
- No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
- Un testigo en el tranvía de Tenerife: «Los tres acusados apuñalaron y le dieron una paliza brutal a la víctima»
- Se encara a un vecino y a los policías locales con un cuchillo en Tenerife
- Salen a subasta judicial dos grandes casas de Santa Cruz de Tenerife construidas en 1910 y 1930