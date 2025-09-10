Suso Olivares, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', niega haber violado a una menor en Gran Canaria

El exconcursante de La isla de las tentaciones Suso Olivares negó este miércoles en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Las Palmas haber violado a una menor en el baño de una discoteca del sur de Gran Canaria el 30 de abril de 2018. Según su versión, esa noche ambos accedieron a los aseos masculinos y la joven, de 17 años, se dispuso a practicarle una felación. Pero, antes de que pudieran seguir adelante, el acusado sintió cómo le vibraba el móvil en el bolsillo del pantalón y, al cogerlo, inició de forma accidental una grabación, lo que llevó a la denunciante a abandonar rápidamente la estancia.

Este relato, sin embargo, difiere de la versión de la Fiscalía, que mantiene su petición de once años de prisión tanto para él como para su amigo, Miguel Ángel L. B., por dos presuntas agresiones sexuales. La representante del Ministerio Público considera que el que fuera tentador en la cuarta edición del programa empujó a la menor al baño, la violó y lo grabó, para después coaccionarla con que debía hacerle una felación si quería que borrara el vídeo.

No ve relación ni previo acuerdo entre esos hechos y los protagonizados, minutos antes, por el amigo de Olivares. Testigos presentes en el local declararon que esa noche estuvo bailando con la denunciante, se dieron un beso y luego se dirigieron a los aseos. Fue ahí cuando la joven, que solo declaró en fase de instrucción, sostiene que la forzó a mantener relaciones sexuales completas sin su consentimiento.

Las muestras biológicas que se tomaron a la denunciante reflejan perfiles genéticos de dos varones distintos

En las muestras biológicas que se tomaron a la víctima aparecen perfiles genéticos de dos varones, según ratificó el perito José Juan Pestano. Uno de ellos pertenece a Miguel Ángel L. B., mientras que el segundo no ha podido ser identificado. El experto detalló que, debido a la calidad de las muestras, "tampoco resulta descartable" que el segundo perfil se corresponda con el del personaje televisivo, pues "no hay evidencias ni para afirmar ni para descartar".

Miguel Ángel L. B. declaró que esa noche se dirigió solo al pub Energy del Centro Comercial Puerto Rico y allí se encontró con Suso Olivares y otro compañero de trabajo. Al cabo de unas horas, conoció a la joven holandesa y asegura que cuando fue al baño a orinar, ella lo siguió. "Yo le metí la mano dentro del pantalón y ella también a mí, pero fue consentido", afirmó, matizando que el encuentro no duró más de dos o tres minutos y que había gente tocando la puerta porque estaban esperando para entrar.

Olivares, por su parte, señaló que no llegó a cruzar palabra con la denunciante esa noche porque ella apenas hablaba español y él no entendía el inglés. Sostiene que solo se la cruzó en el pasillo que daba a los aseos, a los que accedieron juntos.

El televisivo y su amigo afrontan penas de hasta once años de cárcel por agresión sexual

Su versión es que la denunciante señaló con la mano a la máquina de preservativos y él sacó uno que llevaba en la cartera. "Cuando me lo voy a poner, veo que ella se está agachando. En ese momento empieza a vibrarme el móvil que tenía en el pantalón y, de estar toda la noche grabando vídeos, lo saco y estaba con la cámara puesta", expuso. Ella lo vio en ese momento y le cogió el dispositivo con la intención de borrarlo, para acto seguido abandonar la estancia.

Olivares volvió a encontrarse a la menor cuando ella salía del local junto a dos acompañantes. "Como vi que estaba muy excitada, me acerqué para preguntarle si estaba todo bien. Ella me dijo que me fuera y me fui", añadió. Cuando volvía en taxi vio que el vídeo seguía ahí, por lo que decidió borrarlo, como confirmó el amigo que le acompañaba en ese momento. Días después, agentes de la Guardia Civil acudieron a su lugar de trabajo para pedirle el dispositivo. "Pensé que era por la grabación, no por ninguna agresión sexual", señaló.

También prestó declaración con la ayuda de una intérprete la amiga de la denunciante que la acompañó esa noche. Reconoció que los siete años transcurridos y el hecho de que había bebido han afectado a sus recuerdos sobre esa noche, pero sí que tiene claro que en un momento dado la perdió de vista y la guiaron al pasillo que daba a los baños, donde la víctima estaba gritando. Con la ayuda de otro chico salieron del local y se encontraron con Olivares, momento en el que la denunciante entró en "pánico" y le pidió que "no la tocara". Intuyó entonces que había ocurrido algo grave y regresaron a su hotel para llamar a la policía.