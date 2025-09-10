Piden 15 años por agredir sexualmente a una menor tutelada en el Carnaval de Tenerife
La joven estaba bajo responsabilidad del Gobierno de Canarias y en proceso de reintegración familiar
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá la próxima semana el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor tutelada en los Carnavales de 2024, por lo que la Fiscalía pide una pena de 15 años de cárcel y pago de 15.000 euros en concepto de daño moral.
La joven en el momento de los hechos estaba bajo responsabilidad del Gobierno de Canarias y estaba en proceso de reintegración familiar, por lo que tenía permiso para dormir en la casa de la madre algunos días.
Uno de ellos fue durante las fiestas del Carnaval cuando en horas de la noche la joven salió a divertirse con dos amigas también tuteladas y acogidas en el mismo centro.
Durante las fiestas se encontraron con un grupo de chicos amigos del entorno de la víctima, uno de ellos mayor de edad que es a quien se le atribuye el delito.
La metió en el baño
Cuando se conocieron la chica estaba ebria debido a la ingestión de bebidas alcohólicas y en un momento dado acudió al servicio, lo que aprovechó el procesado para agarrarla por el brazo y llevarla al servicio de mujeres.
Una vez introducidos en uno de los cubículos mantuvieron relaciones sexuales completas, pese a la oposición de la chica, quien tras denunciar los hechos y ser detenido el encausado, que fue reconocido por su disfraz, pasó a estar en situación de prisión provisional.
