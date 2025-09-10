Piden 10 años a cada uno de los acusados de agredir a un viajero en el tranvía de Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido que se le imponga a cada uno de los tres acusados de agredir a un viajero del tranvía, la pena de diez años de prisión y el pago conjunto de una indemnización de 25.500 euros, incluidos 1.600 euros por los días que tardó en sanar la víctima, al considerarlos autores de un intento de homicidio.

Los tres procesados, de los que dos tenían antecedentes penales, se dirigieron en septiembre del año pasado a la estación de Las Mantecas para esperar a la víctima, que iba en el interior y con el que dos de ellos habían mantenido una disputa en días previos.

Los hechos

Al llegar los tres, tal y como habían planeado y con el fin de acabar con su vida, según el escrito del fiscal, abrieron las puertas de forma abrupta y sorpresiva.

A continuación entraron y lo intentaron sacar con fuerza para atacarlo en el exterior y para ello entre todos los cogieron de la cabeza, piernas, brazos y ropa de forma violenta, añade el Ministerio Público.

Al no lograr que saliera del vagón, dada la oposición que mostró el denunciante que se agarró al mobiliario interior, uno de los procesados bloqueó la puerta y, mientras vigilaba, los otros dos comenzaron presuntamente a propinarle golpes y puñetazos en la cabeza y rostro, impidiendo que se zafara.

Finalmente, el perjudicado logró librarse y salir corriendo por el interior del tranvía, siendo perseguido hasta que lo arrinconaron contra unos asientos donde al parecer siguieron pegándole con las manos y las piernas.

Agresión con un arma blanca

Fue entonces cuando presuntamente uno de los detenidos sacó un cuchillo y le asestó varias puñaladas en el rostro y cuello y entonces pudo escapar gracias a la intervención de varios usuarios aunque la agresión continuó esta vez en el andén, huyendo los agresores al ver que se acercaban varias personas.

La víctima presentaba heridas en rostro y cráneo, una de las cuales tiene 11 centímetros y llega a la mejilla, fractura de la nariz, mandíbula, y diversos golpes en el oído y cuello, muñeca izquierda, mano y dos dedos.

Secuelas

Estas lesiones requirieron un total de 59 puntos de sutura y tardaron 35 días en sanar de los que uno permaneció hospitalizado y en la actualidad persiste un perjuicio estético moderado en grado alto y de las que fueron peligrosas las localizadas en el cuello cerca de vasos sanguíneos.

Desde el momento de la detención los tres procesados permanecen en prisión provisional a la espera del juicio que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre en la Audiencia Provincial.