Condenados a nueve años de cárcel por atacar con un hacha a un vecino

Nueve años de prisión para cada uno de los dos hermanos que atacaron con un hacha y un cuchillo a uno de sus vecinos en las inmediaciones de la vivienda de la víctima en Santa Úrsula. El hombre logró salvar la vida arrastrándose y metiéndose en su casa mientras los dos agresores continuaban fuera causando daños en una puerta y una motocicleta. Esta es la sentencia que ha impuesto la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a los hermanos J. M. D. P. y D. D.P., por el ataque que llevaron a cabo el 7 de octubre de 2023 contra un vecino con el que habían tenido desavenencias desde hacía tiempo.

Los dos hermanos ahora condenados, además, deben indemnizar a la víctima con 2.700 euros por las lesiones y secuelas sufridas en la agresión así como deben costear los daños sufridos en la puerta metálica de acceso a la vivienda de la víctima y los destrozos causados a una motocicleta, que se ha cifrado en 1.200 euros. De esta manera, la víctima, que tiene reconocido un 87% de discapacidad por una enfermedad degenerativa, recibirá en total 3.900 euros de indemnización.

La sentencia condenatoria se fundamenta, entre otros elementos de prueba, en el ADN que se halló en el mango del hacha. Dichos vestigios de ADN corresponden a J. M. D. P., mientras que en la hoja los restos biológicos hallados eran de ese acusado y de la víctima. Sin embargo, no se halló sangre de la víctima en la hoja. Al cuchillo que presuntamente habría empuñado D. D. P. nunca se le hizo análisis de ADN porque no fue remitido a los forenses que, de hecho, señalaron en el juicio que no constaba en las diligencias ningún cuchillo y que a ellos no les «enviaron ningún arma de ese tipo para analizar, solo el hacha».

La víctima padecía desde antes del suceso una grave artrosis que le obligaba a medicarse con potentes analgésicos. Esa enfermedad es la que ha derivado en el estado actual de la víctima y no por las lesiones causadas en la agresión, porque en su momento fueron diagnosticadas como superficiales y leves.