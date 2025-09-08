El TSJC avala la condena a 17 años de cárcel de un hombre por robos e intento de homicidio en Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado absolver a un vecino de Granadilla de Abona condenado a 17 años y tres meses de prisión y el pago de 16.000 euros por ser autor de dos robos con violencia e intimidación, otro de lesiones agravado y un intento de homicidio a dos personas en 45 minutos.

De estas penas 5 años y medio se corresponden a los dos primeros delitos, cuatro y medio al segundo y siete al último y en todos estos cargos se les aplica el atenuante de drogadicción al ser consumidor de cocaína y pastillas y el agravante de reincidencia.

La defensa intentó anular la condena centrándose en las contradicciones de las víctimas sobre la ropa que llevaba el acusado que el TSJC considera "nimias y sin relevancia" dado que se refieren sobre si era un chándal o una camiseta a lo que se une la posibilidad de que entre ambos delitos se hubiera cambiado de vestimenta, motivo por el que no se hallaron rastros de sangre.

Tampoco se le da importancia a que no se encontrara el cuchillo cuando se practicó el registro en la vivienda, dado que según la guardia civil esta inspección se llevó a cabo de forma "superficial" y se recuerda que la intervención sanitaria impidió la muerte de la segunda persona por lo que la pena habría sido aún mayor.

Cronología

El primer ataque tuvo lugar sobre las 1:15 horas del 15 de junio de 2023 cuando el acusado pidió a un conocido suyo que lo llevara en patinete hasta su casa y durante el trayecto lo agarró por el cuello y realizó el mataleón tirándolo entre dos coches donde intentó apoderarse de su riñonera, lo que no pudo hacer.

El procesado como respuesta le dio un puñetazo en la cara y propinó fuertes patadas en la cabeza, boca y cuerpo para luego abandonar el lugar no sin antes intentar quedarse con el patinete.

Como consecuencia el hombre padece contusión bucal, pérdida de cinco dientes, golpes en el costado, heridas que tardaron un mes en curarse con un perjuicio estético moderado de intensidad grave, de manera que cuando la sentencia sea firme se fijará la indemnización.

Pasados 45 minutos, el procesado, según la sentencia, con la misma intención de obtener dinero para costear su consumo de drogas, intentó robarle la riñonera a una segunda persona para lo que la empujó en un lugar peligroso.

Con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, le asestó una puñalada en el tórax y otra a la altura del codo del brazo izquierdo, dejándolo gravemente herido en el suelo y abandonado el lugar con la riñonera en la que llevaba su documentación y 60 euros.

Este último agredido sufrió una herida incisa en miembro superior por lo que fue trasladado de forma urgente al hospital en ambulancia dado que el ataque puso su vida en peligro de manera que fue operado y estuvo ingresado tres días, por lo que se le reconoce el derecho a cobrar los mencionados 16.000 euros.

La víctima tardó en curarse 49 días y aún sufre secuelas como varias cicatrices una de 18 centímetros, sensación de nudo en la garganta, calambres y dolores en las costillas donde recibió los golpes.