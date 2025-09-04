Un acusado de traficar con drogas químicas y coca en Tenerife se enfrenta a 4,5 años de cárcel

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel y pago de multa de 1.200 euros a un hombre acusado de traficar con cocaína y MDMA, una sustancia química de uso recreativo.

Agentes de la policía nacional observaron al acusado en un lugar dedicado al ocio en Tenerife, donde mantenía una actitud sospechosa y quien, al percatarse de que estaba siendo observado, dio media vuelta e intentó abandonar el lugar, ante lo cual los policías le dieron el alto y registraron, encontrado las mencionadas drogas en su poder.

Se le intervinieron dos envoltorios con un total de 5 gramos de peso bruto y casi tres de neto de cocaína con una pureza del 85%, una bolsa con algo más de dos gramos y medio de MDMA con un 49% de pureza y doce comprimidos de esta misma sustancia con un 31%.

La Fiscalía considera que la venta de estas sustancias podría haber alcanzado un valor en el mercado ilícito de 575 euros.

Igualmente se encontraron en poder del acusado 110 euros que, según el Ministerio Público, provenían de la venta de la coca y MDMA en el mercado negro.

El hombre está en prisión provisional comunicada desde que fue detenido, y el próximo 10 de septiembre está previsto que se celebre el juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.