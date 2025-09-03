Investigada por intrusismo al ofrecer tratamientos dentales a animales sin autorización en Granadilla

La Guardia Civil ha informado este martes de que es investigada por intrusismo laboral una vecina del municipio de Granadilla (Tenerife) porque en un establecimiento dedicado a peluquería canina se llevaban a cabo tratamientos dentales a animales de compañía sin tener autorización para ello.

Durante la inspección del local agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) comprobaron que se realizaban tratamientos de profilaxis dental sin anestesia y localizaron material utilizado en los mismos, herramientas e instrumentos quirúrgicos, gasas, vendas y un medicamento de uso en humanos, entre otras cosas.

Los agentes solicitaron un informe técnico al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para analizar el producto farmacéutico localizado durante el registro, el cual según se certifica no es apto para utilizarlo en animales.

También pidieron un informe al Colegiado de Veterinarios para certificar el intrusismo laboral, ya que ese tipo de procedimientos debe ser realizado por veterinarios bajo anestesia general.

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, según la Guardia Civil se ha comprobado que se realizaba esa práctica ilícita, por lo que se procede a la investigación de una persona acusada de delito de falsedades (intrusismo laboral), por ejercer profesión sin titulación reglada habilitante, así como tres denuncias administrativas en materia de sanidad animal-protección animal, uso de medicamentos y de actividades clasificadas.

La investigación continúa abierta para el análisis de la documentación.