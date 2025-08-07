Dos años y medio de cárcel por robar y atropellar a un turista francés en Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha reafirmado la condena a dos años de cárcel por robo con violencia, seis meses por lesiones y el pago de 9.000 euros al acusado de robar 150 euros en un coche de alquiler utilizado por un turista francés en Masca, a quien atropelló cuando intentó detenerlo.

La compañía de seguros del vehículo en el que estaba el procesado es responsable civil subsidiario en el abono de la cantidad fijada y también se obliga al procesado a devolver el dinero sustraído.

Los hechos tuvieron lugar el 16 de febrero de 2021 sobre las 14:20 horas cuando el acusado, junto con otra persona que no fue identificada, se dirigió a bordo de un turismo que no era propiedad suya al área de estacionamiento de Masca, en Buenavista del Norte, frecuentada por turistas.

Aprovechando un descuido de dos ciudadanos franceses ocupantes de un coche de alquiler, que estaban de vacaciones en la isla, el acusado se introdujo en el interior y se apoderó de 150 euros en efectivo.

Cuando uno de los visitantes intentó detenerlo, se introdujo en el vehículo en el que el procesado era copiloto y dieron marcha atrás de forma que atropelló "bruscamente" a un ciudadano francés, dándose luego a la fuga sin socorrer a la víctima.

Lesiones

Como consecuencia el turista sufrió una fractura completa de la tibia para cuya curación precisó de un tratamiento médico quirúrgico y tardó 100 días en curarse durante los que no pudo realizar sus tareas habituales, quedándole como secuela una cicatriz.

Los ciudadanos franceses reclamaron ante los juzgados el dinero sustraído y una indemnización por las lesiones sufridas, tal y como reconoció en primera instancia un Juzgado de lo Penal y ahora la Audiencia Provincial, por medio de un fallo recurrible ante el Tribunal Supremo (TS).

En segunda instancia el condenado alegó error en la acusación así como infracción de su derecho a la presunción de inocencia, a lo que la Sala responde que es "indudable" su autoría sobre la base de las pruebas directas e indicios analizados.

El dueño del coche en el que estaba el acusado confirmó que en esas fechas se lo había prestado mientras arreglaban el suyo, lo que ya habría ocurrido y sería una prueba de su inocencia, según la defensa.

Efectivamente se comprobó que era usuario ocasional de este vehículo y que lo estaba utilizando el día de los hechos, lo que intentó rebatir la defensa por medio de lo que la Sala considera "una endeble argumentación".

A la hora de fijar la condena se tuvo en cuenta la declaración de la víctima quien identificó tanto al acusado que iba de copiloto como al vehículo.